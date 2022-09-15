Sosyal konut projesine iki günde 1,5 milyon kişi başvurdu

"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesinde başvuru sayısı bugün itibarıyla 1 milyon 565 bin 841 oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan sosyal konut projesi için başvurular ikinci gününde saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841’e ulaştı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek Sosyal Konut Projesine başvurular 14 Eylül’de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı.

BAŞVURULAR BÜYÜK ORANDA E-DEVLETTEN YAPILDI

TOKİ’den alınan bilgiye göre, ilk etapta 81 ilde yapılacak 250 bin konut için ikinci gününde e-Devlet’ten 1 milyon 440 bin 788, bankadan da 125 bin 53 başvuru yapıldı.

Başvurular, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve e-Devlet aracılığıyla yapılıyor. (AA)

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