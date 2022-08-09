SÖZCÜ yazdı, Erdoğan talimat verdi: Fiyatları düşürün

SÖZCÜ geçtiğimiz hafta sonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerdeki bazı ürünlerdeki fiyat değişimini ortaya koyan bir manşet atmıştı. Haberimizin ardından Erdoğan'ın, marketlerin kâr amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatı verdiği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekim 2021’de Tarım Kredi marketine gidip atıştırmalık gıdalar almış “Fiyatlar gayet uygun” demişti. Erdoğan’ın önünde poz verdiği gofret-bisküvi-kraker reyonunda son 10 ayda yaşanan ve yüzde 170’i aşan fiyat artışlarını SÖZCÜ okurlarına manşetten duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin dünkü Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ait marketlerin kâr amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatı verdi.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre, Erdoğan başkanlığında dün toplanan MKYK'da, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sunum yaptı.

Edinilen bilgiye göre Kirişçi tarımsal desteklemelerle ilgili yeni bir paketin hazırlanarak çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca tarımsal sulamalarla ilgili sıkıntılara da değinen Kirişçi, Güneydoğu'da, özellikle de Şanlıurfa'daki elektrik kesintilerinin mağduriyet yarattığını ifade etti.

Bunun üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez toplantıya çağırıldı.

Erdoğan'ın, elektrik kesintilerinin nedeninin araştırılmasını isteyerek, “Vatandaş mağdur olmasın, uzun süreli elektrik kesintileri olmaması için gerekli önlemleri alın” talimatı verdiği öğrenildi.

‘FİYATLARI DÜŞÜRÜN’

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, yurttaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini belirtirken, bunun için Tarım Kredi Kooperatifleri’nin fiyatlarını düşürmesini istedi.

Özellikle et fiyatlarında yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, Kirişçi'ye, “Tarım kredi kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin” talimatı verdi.

Erdoğan ayrıca, enflasyonla mücadeleye dönük önlemlerini devam edeceğini belirtirken, seçime gidilirken, sahada olacaklarını, il mitingleri ve toplu açılışlarda vatandaşla buluşmaya devam edeceklerini de ifade etti.

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