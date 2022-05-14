Spekülatörler çıkarsa piyasa istikrar kazanır

Kriptolarda sarsıntıların devam edeceğine işaret eden uzmanlar, fiyatlarda istikrar için spekülatörlerin piyasadan çıkması gerektiğine dikkat çekiyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Yatırımcılar, yükselen faiz oranları ve enflasyona, riskli varlıkları satarak yanıt veriyorlar. Riskli yatırımlardan kaçış kasım ayından bu yana 1.7 trilyon dolardan fazla dijital parayı sildi. Kripto para birimleri hafta boyunca kaydettiği ağır kayıpları kısmen de olsa telafi etmeye çalışıyor. Ancak enflasyonla mücadele için bol para döneminin sonlanması ve Luna depremiyle güvenin zedelenmesi, kriptolarda sarsıntıların devam edeceğine işaret ediyor. Uzmanlar kripto para piyasasının istikrarlı bir fiyatlamanın ancak spekülatörlerin gerçekten piyasadan çıkmasıyla görülebileceğine dikkat çekiyor.

SARSINTI SÜRECEK

Gelecek günlerde aşağı yönlü baskının artacağını öngören Axion Global Asset Management şirketinde yatırım direktörü Scottie Siu, “Açık pozisyonların çok daha fazla gerilemesi gerekiyor ki spekülatörler gerçekten piyasadan çıkmış olsun, bence bu olduğunda piyasa istikrara kavuşacak” değerlendirmesini yaptı. Dünya kripto para piyasasındaki tüm varlıkların değeri, Coinmartketcap'in dün yayımladığı verilere göre Kasım 2021'deki 3 trilyon dolar düzeyinden bu haftaki sert düşüşlerle birlikte 1.3 trilyon dolara geriledi.

SABİT KALAMADI

Kripto paralarda sert düşüş hareketi sabit kripto varlığı TerraUSD'nin (UST) 1 dolar sabitliğinin bozulmasıyla başladı. Hafta başında değeri hızla düşen UST, rezerv olarak kullanılan LUNA'nın da devasa değer kayıplarını tetikledi. Luna Fondation elindeki Bitcoinlerin bir kısmını, fiyatı yükselmesi için satmıştı. Fakat can kurtaran görevi gibi görülen bu hareket de işe yaramadı.