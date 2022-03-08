Stokçuluk yapana 3 yıla kadar hapis cezası geliyor

Türk Ceza Kanunu'ndaki stokçuluk ve fiyatı etkileme suçlarının cezaları altı ay ile iki yıl aralığında değişirken, yapılacak yeni düzenleme sonrası bu ceza 1 yıldan 3 yıla kadar çıkacak.

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Son günlerde yaşanan ayçiçek yağındaki stokçuluk tartışmalarının ardından Adalet Bakanlığı’nın harekete geçtiği belirtildi.

Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu’ndaki stokçuluk ve fiyatı etkileme suçlarının cezaları altı aydan iki yıla kadar verilirken yapılacak yeni düzenleme sonrası 1 yıldan 3 yıla kadar çıkacak.

İŞTE KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK MADDELER

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk Ceza Kanunu’nun 240. maddesinde düzenlenen stokçuluk suçundaki cezalar artırılacak.

240. maddede düzenlenen “Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklindeki cezalar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çıkartılacak.

TCK'nın 237. Maddesinde düzenlenen fiyatları etkileme suçunun da cezası da artırılacak.

237. Maddede yer alan “İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir” düzenlemesindeki cezalar arttırılarak bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilecek.

BEKİR BOZDAĞ: CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün katıldığı bir toplantıda kanunun mevcut maddelerinden bahsetti ve halihazırdaki yaptırımların caydırıcı olmadığına dikkat çekti.

Bozdağ, şöyle dedi:

“Bu maddeler esasında kötü niyetli fiyatları arttırmak isteyenler, stokçuluk yapanlara karşı ceza kanunumuzun aldığı tedbirlerdir. Bu tedbirlerin uygulanması son derece önemlidir. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla buradaki cezaların fazla caydırıcı olmadığı da bir gerçektir.

Onun için yeni dönemde fiyatları etkileme ve stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları ele alıp yeniden düzenleyeceğimizi de buradan ifade etmek isterim.” (İHA)

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