Sürücü kursları akaryakıt zamları yüzünden iflasın eşiğinde

Akaryakıta yapılan fahiş zamlar otobüs, nakliye ve servis esnaflarının yanı sıra sürücü kurslarını da zora soktu.

Deniz AYHAN

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Akaryakıta yapılan fahiş zamlar vatandaşın yanı sıra otobüs, nakliye ve servis esnafları ile sürücü kurslarını da zora soktu. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Araba, eğitmen giderleri, işyeri kirası, araç sigorta bedelleri ile artan akaryakıt fiyatları sürücü kurslarını Türkiye genelinde iflasına neden oluyor” dedi.

SEKTÖR MÜCADELE VERİYOR

Tutdere, TBMM'de yaptığı açıklamada, en büyük gider kalemi akaryakıt olan otobüs, nakliye ve servis esnafları ile sürücü kurslarının zamlar karşısında ayakta kalmak için büyük bir mücadele verdiğini dile getirdi. Tutdere, “Vatandaşlarımız artan otobüs bilet fiyatları nedeniyle seyahat edemez hâle geldi” dedi.

İFLAS NOKTASINA GELDİLER

Maliyetlerden dolayı sürücü kurslarının iflas noktasına geldiğini de vurgulayan Tutdere, “Zamlardan nasibini alan sektörlerden birisi de sürücü kursları. Araba, eğitmen giderleri, işyeri kirası, araç sigorta bedelleri ile artan akaryakıt fiyatları, sürücü kurslarının Türkiye genelinde iflasına neden oluyor” diye konuştu.

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