Süt üreticileri isyan etti: Tüm sütleri yere döktüler

Bir litre sütün maliyetinin 8 lirayı bulduğunu söyleyen süt üreticileri, artan maliyetler karşısında sattıkları süt fiyatlarının düşük kalmasına isyan etti. Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan üreticiler, dayanacak güçleri kalmadığını söyleyerek sütlerini yere döktü.

İsmail AKIN

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Burdur’da süt üreticileri artan maliyetlere tepki göstermek amacıyla sütlerini yere döktü.

Hayvanlarını satarak günü kurtarmaya çalıştıklarını belirten üreticiler, 1 litre sütün maliyetinin 8 lira olduğuna dikkat çekti.

Dayanacak güçleri kalmadığını anlatan üreticiler, “Bilinçli ve programlı bir şekilde ‘köylü milletin efendisidir’ sözü birileri tarafından ‘köylü milletin kölesidir’ diye değiştirilmek mi isteniyor? Bizler böyle bir duruma asla rıza gösteremeyiz” dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan üreticiler, ‘Ulusal Süt Konseyi Çiftçine Sahip Çık' yazılı pankart açtı.

‘MALİYETLERDEKİ ARTIŞ CANIMIZDAN BEZDİRDİ’

Ulusal Süt Konseyi (USK), dün çiğ süt tavsiye fiyatında yüzde 21,2 oranında artışa gitmişti. 8 Aralık’ta 4,70 TL’ye yükseltilen çiğ süt fiyatı, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 5,70 TL’ye çıktı.

Üreticileri temsilen konuşan Mehmet Şenel, “Son yıllarda artan üretim maliyetleri ve istikrarsızlık et ve süt üretimi açısından önemli sorunlar oluşturuyor. Girdi fiyatlarındaki artışların gelirlere yansımaması et ve süt üreticileri olarak bizleri canından bezdirdi” dedi.

“Bizler üretime devam edebilmek için ya çeşitli kurum ve kuruluşlardan borçlanıyor ya hayvanlarımızı kesime göndererek ya da bin bir emekle yetiştirdiğimiz hayvanları satarak günü kurtarmanın çaresizliği içinde kıvranıyoruz” diyen Şenel,

“Burdur'da üretilen süt, ulusal birçok firmanın tedarikini karşılamaktadır. 1 litre sütün biz üreticilere maliyeti 8 lira iken desteklerle beraber elimize geçen 4,30 lira ile bizlerin bu sektörde kalabileceği nasıl düşünülebilir” diye konuştu.

USK’YA SESLENDİLER

“Artık dayanacak takatimiz kalmadı” diyen Şenel, “Hesap kitap ortada, üretim maliyetleri ile gelir arasındaki farkı anlamak için çok da mahir olmaya gerek yok. Her şey ayan beyan ortadayken bizlerin adeta kaderine terk edilmiş olması hepimizi farklı düşüncelere sevk etmektedir” dedi.

Ulusal Süt Konseyi'ne seslenen üreticiler şöyle dedi:

“Üreticinin feryadı arşa dayanmışken hakkımızı savunmak için daha neyi bekliyorsunuz? Üreticinin üretmekten vazgeçip köyünü terk etmesi, idarecilerin politikası haline dönüşmüşken süt konseyi kafasını neden kuma gömmektedir?

Ulusal Süt Konseyi derhal harekete geçerek süt fiyatlarının adil bir şekilde güncellenmesi için gerekli temasları kurmalıdır. Biz ülkemizi seviyoruz ve ellerimizin nasırıyla köyümüzde kalıp, milletin efendisi olmaya devam etmek istiyoruz. Bu duygularla sözlerimi tamamlıyor, hak ettiğimiz değerin verilmesini yöneticilerden talep ediyoruz.”

‘BİZ DE KAFAMIZA GÖRE ZAM YAPALIM’

Çiftçi Kazım Öz, “Ne olursa olsun üretim yapmamız lazım. Evin bahçesine dahil ekim yapmamız lazım. Maydanoz, marul üretim yapmamız lazım. Bizim girdi maliyetlerimiz yüksek olduğu için biz bu fiyatın altından kalkamayız. Süt fiyatı 10 lira olsa 3-4 ay sonra bu süt bir daha toplanacak. Çünkü biz gidip de yemciyle pazarlık ederek yem alamıyoruz” dedi.

“Sütçü bize baskı yapıyor, ‘Ben senin sütünü alırsam benden yem alacaksın' diyor” diyen Öz, “Biz fahiş fiyatla yem alamıyoruz, pazarlık edemiyoruz. Önceden 7 firma toplanıyordu benden al, ondan al diye rekabet vardı. Bu yemciler kafasına göre yeme zam yapıyorsa biz neden süte kafamıza göre zam yapamıyoruz” diye konuştu.

Öz, “Gıda bir silahtır. Gıda olmadığı sürece biz yaşayamayız. Dışarıdan gelen taşıma suyuyla değirmen dönmez” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından üreticiler tepkilerini sütleri yere dökerek gösterdi.

Açıklama, “Çiftçiyiz haklıyız söke söke alırız” sloganları ile sona erdi.

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