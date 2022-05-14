Süt üreticisinin maliyet isyanı

Üreticinin sattığı çiğ sütteki fiyat artışları daha uygulanmadan, hayvancılıktaki en önemli girdilerden yeme yine zam geldi. Sattığı bir litre süt ile bir kilo yem alamaz hale gelen süt üreticisinin zararı daha da büyüyecek.

Ahmet KAYA

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Adıyaman’a bağlı Kahta ilçesi Süt Birliği Başkanı Deniz Alan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'ye artan maliyetlerden yakındı.

Alan, esnaf gezileri kapsamında Kahta Süt Birliği'ni ziyaret eden Tutdere'ye, özellikle yem fiyatlarının yüksekliğinden dert yandı ve “En büyük sıkıntımız yem fiyatlarına sık sık gelen zamlar” dedi.

Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süte yaptığı sonrası, 15 Mayıs’tan itibaren üreticinin sütü zamlı satacağını ancak bunun yeme gelen zamlardan sonra anlamını yitirdiğine dikkat çeken Alan, “Zam cebimize girmeden uçtu” diye konuştu.

Alan, “Eskiden bir kilo süt ile 1,5 kilo yem alıyorduk. Şu an hayvanımıza verebileceğimiz kalitede yemin torbası 350-370 TL arasında. Elektrik faturaları çok yüksek. Dışarıdan aldığımız ilaçlar çok yüksek. İşçilik yüksek” ifadelerine yer verdi.

BESİCİLER ÜRETİMDEN VAZGEÇİYOR, SÜT AÇIĞI BAŞLADI

En büyük girdilerinin yem olduğunu söyleyen Alan, bir yıldan bu yana çok sayıda besicinin üretimden vazgeçtiğini belirterek şöyle dedi:

“Giderimizin yüzde 70-80'ini yem oluşturuyor. Zaten herkes ineklerini kestirdi. Şu an piyasada bir süt açığı başladı. Bir yıla yakındır bu devam ediyor. Çünkü, insanlar şunu düşünüyor: Vereceği yem ile ineğini kestirmesi halinde elde edeceği kazanç eşit. Direnen de geçen sezondan aldığı ürünleri yediriyor. Bir kilo arpa şu an 6.5 TL. Bir kilo yem olmuş 7 lira. Dün mısır aldık 7.5 TL'ye.”

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