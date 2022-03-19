Süt üretimi alarm veriyor

2022 Ocak'ta içme sütü üretimindeki yıllık düşüş, büyükbaş hayvancılıktaki sıkıntıları gözler önüne serdi. Yem fiyatlarının son 20 günde yüzde 15 zamlandığını ifade eden sektör temsilcileri, üretimin devam edebilmesi için destek çağrısında bulundu.

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Ocak ayı itibarıyla bir önceki seneye göre süt üretiminde düşüş yaşandığını belirten Türkiye Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Bu rakamlar büyükbaş hayvancılıkta ve süt üretiminde sıkıntılı bir süreci gösteriyor” dedi.

2020’de 97 bin 926 ton olan pastörize tam yağlı süt üretimi 2021’de 88 bin 147 ton, 2020’de 729.539 ton olan inek peyniri üretimi 2021’de 728 bin 777 ton olmuştu.

2022 Ocak’ta toplanan inek sütü miktarı 836 bin 959 ton ile yıllık bazda yüzde 5,7 azaldı.

2022 yılı Ocak ayında toplanan içme sütü miktarı 132 bin 726 ton oldu, bir önceki yılın Ocak ayına göre, yüzde 8,4 düştü.

Eroğlu, “Sebepler ne olursa olsun bu rakamlar; büyükbaş hayvancılıkta ve süt üretiminde sıkıntılı bir süreci göstermektedir” dedi.

‘SÜT ÜRETİCİSİ KORUNMALI’

Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) belirlediği çiğ süt tavsiye satış fiyatının 4.70 lira olarak belirlendiğini ve çiğ süt destekleme priminin 20 kuruş olarak belirlendiğini anımsatan Eroğlu, “Uygulamanın başlamasına henüz 10 gün var. Kaldı ki bu fiyatlar tavsiye fiyatları ve tam olarak yaptırım gücü de tartışmalı” dedi.

Süt üretiminin ve dolayısıyla kırmız et üretiminin olması için, süt ve süt ürünlerinin halk tarafından satın alınabilir fiyatta olması gerektiğini belirten Eroğlu, “Bu nedenle devletin hem süt üreticisini koruyarak üretimin devamlılığını hem de özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin yeterli hayvansal protein almasını sağlamak gibi bir denge görevi var” diye konuştu.

YEME 20 GÜNDE YÜZDE 15 ZAM GELDİ

Yem fiyatlarındaki fiyat artışlarına da dikkat çeken Eroğlu, “Türkiye mısır, arpa, soya gibi yem ham maddelerinde önemli miktarlarda ithalat yapıyor. Hem dolar kurundaki artışlar hem de dünya piyasasındaki oynaklıklar nedeni ile bu ürünlerin fiyatları devamlı olarak yükselmektedir” dedi.

“2021 yılı içerisinde bu ürünlerin fiyatlarında yüzde 100 civarında, bazılarında daha fazla fiyat artışları olmuştur” diyen Eroğlu, “Yem fiyatlarına sadece 2022 Mart’ta 20 günde yüzde 15 civarında zam gelmiştir. Kanaatimizce ülkemizde süt üretimini artırmanın ilk aşaması özellikle mera besiciliği olmak üzere yem üretimini artırmak ve artırırken de kaliteli ve ucuza mal etmenin tartışmasını yapmaktır. Süt üretim maliyetinin ortalama yüzde 70'ini yem maliyeti oluşturmaktadır” diye konuştu.

ACİL ÖNLEM VURGUSU

“Yemde ithalat sarmalından kurtulmak için acil önemler devreye sokulması gerekmektedir” diyen Eroğlu, şöyle devam etti:

“Yem bitkilerinin üretimi yüksek oranda desteklenmesi gibi, yem ile ilgili politikalar üretmek için ilgili kurum ve kuruluşların dahil olduğu bir komisyon oluşturulmalı ve alınan kararlar hızlı bir şekilde uygulanmaya konulmalıdır.

Yem dışında üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen akaryakıt, sağım hane elektriği, işçilik-sigorta gibi giderler konusunda acil önlemler alınmalıdır.” (İHA)

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