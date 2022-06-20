Suya yüzde 110 zam geldi, çiftçiler meydana indi

Bursalı çiftçiler, sulama suyuna yapılan yüzde 110‘luk zammın ardından meydana indi. Artan maliyetlerden şikayet eden çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye seslendiler.

Halil ATAŞ

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Bursa Yenişehir’de yüksek maliyetler karşısında üretemez hale gelen çiftçiler, son olarak, sulama suyuna yapılan yüzde 110 oranındaki zamma isyan etti.

DÖVİZLERLE ZAMMI PROTESTO ETTİLER

Çiftçiler, “Toprak boşta çiftçi borçta”, “Destek verin üretelim, ithalata son verin”, “Biz üretmezsek Türkiye aç kalır”, “Köylü milletin efendisidir” dövizleri ile yapılan su zammının Bakanlık tarafından geri alınmasını istedi.

BAKANA SESLENDİLER

Artan maliyetlerden şikayet ederek Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye seslenen bir çiftçi, “Mazot pahalı, gübre pahalı artık. Devlet bize yardımcı olsun. Tarım Bakanım, rica ediyorum bize yardımcı ol. Bildiğiniz gibi değil, biz ikişer bin lira aylık alıyoruz. Bununla ne yapabiliriz? Tarım Bakanım ne olur bu senelik bizden su parasını bizi kurtaracak şekilde alın ki mağdur etmeyin.” dedi.

“ÜRETİMDEN ÇEKİLİRSEK, ÜLKE SIKINTI YAŞAR”

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, şöyle konuştu:

*Pandemiye rağmen siz çiftçilerimiz 84 milyon vatandaşımızı doyurmak için zarar etseniz de üretmeye devam ettiniz. Bugün dünyada aç kalma korkusu yaşanırken biz halen ‘ülkemizi doyuracağız’ diyoruz.

*Biz üretimden çekilirsek ‘ülkedeki herkes sıkıntı yaşayacak’ diyoruz. Artan maliyetlere rağmen üretmeye devam ediyorsak karşılığında para kazanmamız gerekiyor. Para kazanamadığımız için buradayız.

*Dünyadaki üretim yapan insanlar, ‘ben sıkıntıdayım’ demiyor. Üretirken para kazanıyor. Biz ise zarar ediyoruz.

“26 KURUŞTAN 56 KURUŞA ÇIKARDILAR”

“Bu Sulama Birliği’ni bizler kurduk” diyen Aktaş, “Beni aradılar dediler ki, ‘Başkanım biz zarar ediyoruz. Zam yapmamız lazım’ tamam da bu zammı yaparken yapılan yüzde 110‘luk zam yapın demedik ki. Suyu 26 kuruştan 56 kuruşa çıkardınız. Bu zamlar çiftçi için çok kötü bu şartlarda üretim yapamaz hale geldik. Yapılan zammın geri alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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