Taksicinin zam isyanı: Eve ekmek götüremez olduk

Erzurum'da taksicilik yapan bir vatandaşın son zamlara yönelik isyanı sosyal medyada günün konusu oldu. Taksicinin zamlara yönelik tepkisini gösteren videoyu paylaşan İYİ Parti Milletvekili Cinisli, Erzurum'u anlatan 'Bar' şiirinden alıntı yaparak, "Dadaş çelik bir yaydır, onu germeye gelmez. Çağlayan bir sel olur, dağlara da baş eğmez" dedi.

Orhan BOZKURT

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Erzurum’da taksicilik yapan bir vatandaşın son zamlara yönelik isyanı sosyal medyada gündem oldu. Aracına yakıt alan taksici üst üste gelen zamlardan yakınarak, “Eşkıyalık mı yapalım, yol mu keselim? Araç mı yakalım? Yeter ya bize sahip çıkan bir kimse yok mu?” diye sordu.

“YETER YA YETER! SAHİPSİZ BIRAKTINIZ ÜLKEYİ”

“Ülkeyi sahipsiz sanıyorlar, sahipsiz bıraktınız ülkeyi” diyen taksici, “Allah var, evimize ekmek götüremez olduk. Yeter ya, yeter ya… 23.5 lira olmuş mazotun litresi. Arabalarımızı çalıştıramıyoruz. İş çıktığında arabamızı stop ettiriyoruz. Bu kadar olmaz. Ne yapalım, isyan mı edelim, arabaları mı yakalım, yolları mı keselim? “diye tepkisini dile getirdi.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ “BAR ŞİİRİ” İLE DESTEK VERDİ

Sosyal medyada binlerce paylaşım ve beğeni alan taksicinin videosunu paylaşan İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ise Erzurum’un ünlü ‘Bar’ şiirinden alıntı yaparak, “Dadaş çelik bir yaydır, onu germeye gelmez. Çağlayan bir sel olur, dağlara da baş eğmez” dedi. Milletvekili Cinisli’nin paylaşımı kısa sürede yüz binlerce kez izlendi.

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