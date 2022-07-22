Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Venezuela’da kiralık arazi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, Venezuela'da tarım arazisi kiralandığı iddialarına yanıt verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'nin Venezuela'da buğday üreteceği, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin ülkeye gidererek tarım arazisi bakması büyük tepkilere yol açtı. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

– Yurt dışında tarımsal yatırım yapmak konusunda Tük şirketleri, yani özel sektör nihai karar verici olacaktır. Bakanlık olarak görevimiz, yatırımcı firmalarımıza yatırım yapılacak ülke ortamı hakkında bilgi vermek ve yatırımcıların haklarını koruyacak şekilde hukuki bir zemin oluşturmaktır.

SU ZENGİNİ BİR ÜLKE DEĞİLİZ

– Ülkemiz özellikle soya ve ayçiçeği gibi ürünleri büyük oranda ithal etmektedir. Bu ürünlerin yetiştirilmesi için yeterli arazimiz bulunsa bile iklim ve coğrafi koşullar iç talebi karşılayacak oranda üretim yapılmasına imkân vermemektedir. Ayrıca Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığı da aşikardır. Ülkemizin planladığı bu vizyoner yatırımlar, ithal edilen ürünlerin azalması ve cari açığın kapatılmasında da önemli bir rol oynayacaktır.

– Bakanlığımızın vizyonu yurt dışında tarımsal üretim yapmak için Türk yatırımcısını teşvik etmek ve onlara avantaj sağlamaktır. Bakanlığımızın görevi yatırımcılarımıza yabancı ülkelerdeki tarımsal yatırım imkanları hakkında bütün yönleriyle bilgi vermektir. Ayrıca yatırımcılarımızın haklarını koruyacak şekilde hukuki bir zemin oluşturmaktır.

– Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında arazi kiralanması söz konusu da değildir. Bakanlık olarak pandemi süreci başta olmak üzere alın terini büyük emeklerle toprağa dökerek insanımızın karnını doyuran çiftçilerimizin her zaman yanında olduk, sonuna kadar da yanlarında olacağımızı saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.

“TURKISH LAND”

İki gün önce beraberindeki heyetle Venezuela’ya giden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, helikopterle bölgedeki tarım arazileriyle ilgili incelemelerde bulundu.

Venezuela'da Türkiye için ayrılan ve “Turkish land” olarak adlandırılan bölgede tarımsal yatırım yapılması ve elde edilecek hasılatın yüzde 70'inin yatırımcıya, geri kalan yüzde 30'luk kısmının da Venezuela'ya bırakılması planlanıyor.

İlginizi Çekebilir Türkiye Venezuela'da buğday üretecek

İlginizi Çekebilir Venezuela Buğdayı!

İlginizi Çekebilir Venezuela'da toprak kiralayıp buğday ekeceğimizi öğrenen vatandaş: Dünyanın bilmem neresinde...