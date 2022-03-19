Tarımda gübre kaynaklı verim kaybı korkusu büyüyor

Son 20 günde yüzde 65-106 aralığında zamlanan gübre fiyatlarından sonra tarımsal üretimde verim kaybının artacağına yönelik endişeler büyüyor. Son olarak Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yeterli gübre kullanılmazsa verimdeki kaybın yüzde 70'i bulacağını söyledi.

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Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek tarımda yaşanan sorunları masaya yatırdı.

Çetindağ, “Biliyorsunuz 2021’de kuraklık vardı ama şu anda mükemmel bir yağış var. Barajlarımız, göletlerimizin tamamı doldu fakat bir eksiğimiz var. Çiftçimiz gübreyi araziye ekmediği zaman ileride düşecek verimin, kalitenin ülkemize çok büyük zararı olacak” dedi.

Çetindağ, “Gübre kullanılmazsa verim yüzde 70 düşecek” diye konuştu.

‘BUĞDAYDA BÜYÜK SIKINTI BAŞLADI’

Geçtiğimiz günlerde gübrede yüzde 30 indirim yaptığını anımsatan Çetindağ, “Bizim şu anda Türkiye'de en büyük eksiklerimizden bir tanesi tarım. Her şeyin bırakılıp şu anda çiftçimizin bahar ayında ekeceği gübre ve mazota destek verilmesi lazım. Bu indiriminin sürekli aynı miktarda devam etmesi lazım” diye konuştu.

Ukrayna Rusya arasında başlayan savaşın ardından buğdayda büyük sıkıntılar çıkmaya başladığının altını çizen Çetindağ, şöyle devam etti:

“Biz çiftçiler olarak ekilmedik yer bırakmadık. Gübre atamadığımız sürece büyük sıkıntılar yaşanacak. Çiftçimizin gübre kullanamaması halinde verimin yüzde 60, yüzde 70 civarında düşeceğini tahmin ediyoruz. Şu andaki yaşanan yağışların bol olmasını; barajlarımızın, göletlerimizin dolmasını avantaja dönüştürelim. Gelin; tüm ülkedeki yatırımları bu sene bırakalım tarıma destek verelim.” (İHA)

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