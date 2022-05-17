Tarımda üretici enflasyonu rekor tazeledi: Üç hane görüldü

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) nisanda rekor tazeleyerek yıllık yüzde 118,53, aylık yüzde 17,76 arttı.

Sozcu.com.tr

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TÜİK Nisan 2022 dönemine ait Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. Tarım-ÜFE yıllık 118,53 artarak rekor kırdı. Önceki ay Tarım ÜFE’deki artış yüzde 84,1 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK verilerine göre, Tarım-ÜFE’de, 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 17,76, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 72,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 118,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,26 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,12, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 18,10 ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 21,03 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,52, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 8,41, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 27,66 artış gerçekleşti.

LİFLİ BİTLİ VE SEBZELERDE BÜYÜK ARTIŞ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 21,82 ile turunçgiller ve yüzde 45,18 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 295,72 ile lifli bitkiler, yüzde 248,33 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 135,01 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 61,29 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 42,69 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,11 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

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