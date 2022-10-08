Son bir yılda 2 bin süt üreticisi sektörü terk etti

Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edip Yıldız, "Maliyetlerin düzenli bir şekilde artması nedeniyle son bir yılda Konya'da 2 bin civarında üreticimiz üretimden koptu" dedi.

Müslüm EVCİ

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Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edip Yıldız, üreticilerin artan maliyetlerden dolayı hayvanlarını besleyemeyecek duruma geldiğini ve sektörden kopmaların yaşandığını belirtti.

Yıldız, “Özellikle yılbaşından itibaren maliyetlerin artması düzenli zam gelmesi, birçok üreticimiz dahil özellikle küçük işletmeler son bir yılda Konya’da 2000 civarında üreticimiz artık üretimden çıktı. Konya’da üretilen süt yüzde 37 düştü” dedi.

ÜRETİCİ TEREDDÜTTE

Yıldız, birlik binasında düzenlediği basın toplantısında çiğ süt fiyatları ve üreticinin yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Artan maliyetlerin en çok üreticiyi zor duruma soktuğunu söyleyen Yıldız, “Sermaye bakımından güçlü olmayan üreticimiz oluşan krizlere karşı direnç gösterememektedir. Girdi maliyetlerinin artması karşısında üreticinin tek geliri olan et ve süt fiyatlarının artmamasından dolayı üreticilerimiz zor günler geçirmektedir” dedi.

“Et ve süt üretimi yapan işletmelerin olmazsa olmazı olan kaba yemi birçok üreticimiz ya alamamış ya da sektörde olan belirsizliklerden dolayı tereddütte kalmıştır” diyen Yıldız, “Üreticimizin üretime devam etmeme konusunda karar vereceği böyle bir ortamda onlara güven vermemiz gerekir” diye konuştu.

‘KONSEY ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMADI’

“Bu güven ortamının Ulusal Süt Konseyi vasıtasıyla oluşmasını çok isterdik ancak konsey üzerine düşeni bir türlü yapamadı” diyen Yıldız, şöyle devam etti:

“Bu süreçte yeni bir sayfa açmanın kendi çözümümüzü kendimizin üretme zamanı gelmiştir. Süt üretiminin bu zamana kadar olmadığı kadar düştüğü bir süreçte, sanayicimizin süt bulmakta çok zorlandığı bir ortamda fiyat güncellemesi elzemdir.

Üreticimize güven verecek olan süt fiyatı konseyden çıkmadı. Günlük 800 ton sütü yöneten kurumumuz üreticilerin lehine bünyesinde bulunan tüm sütler için ihale ortamı oluşturulacaktır.

Buradan tüm üreticilerimize de çağrıda bulunuyorum. Bu ihale sürecinden olumlu yararlanabilmeleri için siz de sütünüzü birliğimize emanet verin ki, masada daha güçlü olup, daha iyi bir fiyata sütlerimizi pazarlayabilelim.”

‘KONYA’DA SÜT ÜRETİMİ YÜZDE 37 DÜŞTÜ’

Son bir yılda 2 bine yakın üreticinin sektörden ayrıldığını kaydeden Yıldız, şöyle devam etti:

“Özellikle yılbaşından itibaren maliyetlerin artması düzenli zam gelmesi, birçok üreticimiz dahil özellikle küçük işletmeler son bir yılda Konya’da 2 bin civarında üreticimiz artık üretimden çıktı.

Konya’da üretilen süt yüzde 37 düştü. Küçük işletmelerin dayanacak gücü kalmadı ve özellikle hem saman olsun hem yonca olsun tedarikini işletmelerin yıllık yapması gerekiyor. Kıştan bu zamana işletmeler para kazanamadığı için tedarik yapamıyorlar. Üzülerek söylüyorum ki bu ay içinde birçok firmanın sektörden çekileceği görülüyor.”

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