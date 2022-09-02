Tarımsal destek ödemeleri yatırılıyor
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 519 milyon 627 bin 74 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.
Bakan Kirişci, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “519 milyon 627 bin 74 TLlik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi. (DHA)
TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Tarımsal destekleme ödemeleri 2 Eylül Cuma günü ödenmeye başlanacak. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2022 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Tarımsal destek ödemeleri e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabiliyor.