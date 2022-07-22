Tarımsal girdi enflasyonu rekorunu yeniledi

TÜİK verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) mayısta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 123,72, önceki aya göre yüzde 5,51 artarak yıllık bazdaki rekorunu yeniledi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs 2022 dönemine ait Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, Tarım-GFE’de, 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 5,51, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 67,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 123,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,54 artış gerçekleşti.

Böylece Tarım GFE yıllık bazda endeks tarihinin rekorunu kırmış oldu. Endeksteki artış önceki ay yüzde 117 olmuştu.

GÜBRE FİYATLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 32,06 ile veteriner harcamaları ve yüzde 45,53 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 236,45 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 184,42 ile enerji ve yağlar oldu.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,01 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 1,22 ile enerji ve yağlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 8,65 ile hayvan yemi ve yüzde 8,00 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

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