Tarladan sofraya 3,5 kat pahalılık

TZOB verilerine göre, eylül ayında maydanoz 3,5 kat, marul 3,3 kat, domates ve limon 3,2 kat, elma ise 3 kat daha pahalıya tüketiciye satıldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, eylül ayı üretici ile market arasındaki fiyat farklılıkları ile girdi fiyatlarındaki artışı değerlendirdi.

Buna göre, eylül ayında maydanoz 3,5 kat, marul 3,3 kat, domates ve limon 3,2 kat, elma ise 3 kat daha pahalıya tüketiciye satıldı.

Üreticide 1 lira 36 kuruş olan maydanoz 4 lira 80 kuruşa, 3 lira 79 kuruş olan marul 12 lira 55 kuruşa, 5 lira 30 kuruş olan domates 16 lira 93 kuruşa, 6 lira 67 kuruş olan limon 21 lira 23 kuruşa, 4 lira 60 kuruş olan elma ise 14 lira 3 kuruşa markette satıldı.

37 ÜRÜNÜN 27’SİNDE FİYAT ARTTI

TZOB verilerine göre, eylül ayında markette 37 ürünün 27'sinde fiyat artışı, 10'unda fiyat azalışı görüldü.

Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 92,6 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 73,6 ile domates, yüzde 39,6 ile salatalık, yüzde 32,4 ile patlıcan, yüzde 29 ile marul, yüzde 28,2 ile kabak takip etti.

Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 14,4 ile elma oldu.

Elmadaki fiyat düşüşünü yüzde 9,6 ile patates, yüzde 8,7 ile mısırözü yağı, yüzde 6,7 ile kuru

soğan, yüzde 6,5 ile yeşil mercimek izledi.

FİYAT ARTIŞLARININ NEDENİ

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, üretici ile marketteki fiyat değişimlerinin sebeplerini ise şöyle açıkladı:

“Arz fazlalığı patates ve kuru soğan fiyatlarını düşürdü. Havuç fiyatındaki düşüşe talepteki azalma sebep oldu. Kuru kayısı arzındaki artış fiyat düşüşüne neden oldu. Sivri biber, domates, salatalık, patlıcan, kabak, marul ve taze fasulyede arzdaki azalma ürünlerin fiyatlarını yükseltti.

Elma ve pirinçteki yüksek fiyat, ürünün yeni sezona ait olması ve maliyetlerinin artmasından kaynaklandı. Yeni sezonun başlaması ve TMO'nun açıkladığı alım fiyatı piyasada kuru

üzüm fiyatlarını yükseltti.”

SADECE MAZOTTAKİ YILLIK ZAM YÜZDE 216

Bayraktar, tarımsal girdi maliyetlerindeki artışa ilişkin ise şu bilgileri verdi:

“Son bir yılda üre gübresi yüzde 208, kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 207 oranında arttı.

Mazot fiyatı aylık olarak yüzde 14 azalırken, son bir yıla göre ise yüzde 216 oranında arttı.

Besi yemi eylül ayında ağustos ayına göre yüzde 1,4, süt yemi yüzde 0,7 oranında azaldı.

Son bir yılda besi yemi yüzde 113, süt yemi ise yüzde 116 oranında, elektrik fiyatları son bir yılda yüzde 140 oranında arttı. Zirai ilaç fiyatları ise yıllık bazda yüzde 80 artış gösterdi.”

‘ENFLASYON OLARAK GERİ DÖNÜYOR’

Bayraktar, girdi fiyatlarının yüksekliğinin tüketicilere de yansıdığına dikkat çekerek, “Artan üretim maliyetleri fiyatları şişiriyor, bu da enflasyon olarak geri dönüyor” dedi.

“Üreticilerimizin maliyetlerini düşürmeden tüketicilerin de ucuz gıdaya ulaşması mümkün değil” diyen Bayraktar, şöyle devam etti:

‘MALİYE, ELİNİ DAHA FAZLA CEBİNE ATMALI’

“Avrupa'da ciddi bir gıda krizi baş gösteriyor. Onlar da bizim kapımızı çalmaya başladı. Gıda ürünlerinin ihracatını yasaklayarak sorunu çözemeyiz.

Maliye, tarım sektöründe üretimin sürdürülebilirliği için elini daha fazla cebine atmalı, sektörü daha fazla desteklemelidir.

Tarımsal üretici fiyatlarındaki artışların çok üzerinde seyretmeye devam eden tarımsal maliyetlerdeki artışlar, çiftçilerimizin gelirlerinin düşmesine sebep oluyor ve sürdürülebilir değildir. Bunu tersine çevirmek zorundayız.”

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