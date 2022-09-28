Taşımacılık sektöründe ‘seferberlik krizi’: 1500 TIR 7 gündür bekliyor

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı sonrası ülkelerinden çıkış yapmak isteyen Rus vatandaşlarının sınırda oluşturduğu yoğunluk, Türk TIR'larının bekleme sürelerini artırdı. Küçük araç yoğunluğundan dolayı 1500 TIR'ın 7 gündür beklediği belirtildi.

Gamze BAL

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilanı, Türkiye’de konut sektöründen sonra taşımacılık sektörü de vurdu.

Savaşın başlamasıyla Türkiye’de konut piyasasının önde gelen yabancı müşterileri olan Ruslar, Putin’in kısmi seferberlik ilanının ardından Türkiye’de konut taleplerini daha da artırdı.

Seferberlik ilan edilmesi sonrası Rus vatandaşlarının özel araçları ile ülkeyi terk etmeye başlaması, sınır kapılarında ihracat ve ithalat mallarının yüklü olduğu TIR’ların giriş çıkışlarını da olumsuz etkilemeye başladı.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanvekili Ahmet Hamdi Gürdoğan, “Özellikle Gürcistan’a açılan Vladikavkaz’daki Kazbegi-Verhni-Lars kapısında ve yol güzergahında yaşanan büyük yoğunluk, çıkış yapmak isteyen Rus vatandaşlarının kilometrelerce kuyruk oluşturmaları kapıyı tıkanma noktasına getirdi” dedi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Özer’in sozcu.com.tr’ye verdiği bilgiye göre ise, “Küçük araç yoğunluğundan büyük araçlar da etkileniyor. Seferberliğe tabi olanları, evrakları olanları olmayanları inceliyorlar, yoğunluk arttı” dedi.

Özer, seferberlik başladığından bu yana geçen bir hafta içinde 1000-1500 civarında TIR’ın bu durumdan etkilendiğini aktardı.

GIDA ÜRÜNLERİNDE BOZULMA TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanvekili Ahmet Hamdi Gürdoğan’ın verdiği bilgiye göre, bekleyen TIR’lar içinde inşaat malzemesi ile ahşap ürünleri taşıyan da var, yaş meyve, kuru gıda ve balık taşıyan da… Gıda ürünlerinin bir kısmında ise beklemeden kaynaklı bozulma tehlikesi olabilir.

Bu ürünlerin sadece Rusya’ya değil, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Moğolistan ve Kırgızistan’a da gittiğini aktaran Gürdoğan, “Beklemeden dolayı bozulan mallar da olacaktır. Orada çok büyük bir kaos var şu an. Müdahale edilmesi lazım. Onlar çıkıyor, biz girmeye çalışıyoruz. Mallar giremiyor. Alternatif geçiş güzergahlarını devreye sokmamız lazım” diye konuştu.

SADECE BİR TIR’IN 7 GÜNLÜK KAYBI 1000 DOLAR

UND Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Özer ise, özellikle balık taşıyan araçların, ürünler bozulmasın diye Azerbaycan üzerinden gitmeye başladığını anlattı. Ancak Azerbaycan, Türk plakalı araçlardan 700-800 dolar aralığında geçiş ücreti aldığı için, bu güzergâh taşımacı için daha maliyetli bir hale geliyor.

Seferberlikten sonra sınırdan geçiş süresinin 2-3 günden 15 güne çıktığını, bunun da maliyeti katladığını anlatan Özer, şu bilgileri verdi:

“Bir TIR’ın fazladan bir gün beklemesinin maliyeti en az 150-200 dolar. Yani sadece bir aracın bir haftadır beklemesi en az 1000 dolarlık kayba yol açıyor. Toplamda ise bekleyen 1500 civarı TIR var.”

Bu zararın sadece TIR’ın zararı olduğunun altını çizen Özer, ürünleri bekleyen fabrikanın da ayrıca zararı olduğunu ifade etti.

‘SORUNLAR SÜRÜYOR, SEFERBERLİK TUZU BİBERİ OLDU’

Öte yandan Özer, sınır kapılarında yaşanan sorunların savaş başladığından bu yana devam ettiğini söyleyerek, “Seferberlik kararı yaşadığımız sorunların tuzu biberi oldu” dedi.

Vladikavkaz’daki Kazbegi-Verhni-Lars kapısında aylardır hiçbir düzen olmadığını, oradaki polis idaresinin suni gündem yaratıp, ekstra ücret aldıklarını belirten Özer, “Şimdi seferberlikten dolayı yoğunluk var, gümrükte çalışmamazlık var. İnsanlar gitmeye çalıştıkları için kontroller yapılıyor ama normalde de orada bir sistemsizlik söz konusu ve hiç düzelmedi” diye konuştu.

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