TCDD yönetmelik değiştirdi, yemekli vagon ihalesine çıktı

TCDD'nin bir dönem alkol servisi de yapılan efsane yemekli vagonları için yeni ihale düzenlendi. Yemekli vagonların işletmesi iki yıllığına verilecek. TCDD ayrıca fiyat farkı düzenlemesi için de yeni yönetmelik yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Kamu İhale Kanunu’nun 3g maddesi uyarınca yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yeni düzenlemeyle yönetmeliğe, “Ek fiyat farkı veya sözleşmelerin feshi” başlıklı ek madde eklendi. Buna göre yüklenicilerin 30 gün içinde başvurması halinde ek fiyat farkı hesaplanacak.

TCDD Bu düzenlemeyle eş zamanlı olarak önemli bir ihaleye çıktı. Yeni yönetmeliğin bulunduğu Resmi Gazete’de, yemekli vagon ihalesine çıkıldığı da duyuruldu.

“Ana hat Trenlerin Yemekli Vagonlarının 2 Yıl Süreyle Kiralanması ve İşletilmesi” başlıklı ihale için teklifler 19 Eylül’e kadar verilebilecek.

Aylık muhammen bedeller şöyle belirlendi:

Ankara Ekspresi 8 bin 925 TL

Güney Ekspresi 12 bin 740

Van Gölü Ekspresi 5 bin 316

Doğu Ekspresi 16 bin 404

4 Eylül Mavi 10 bin 224

İzmir Mavi 12 bin 45

Konya Mavi 10 bin 410 TL

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