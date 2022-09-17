TCDD’den YHT biletlerine 9 ayda 5’inci zam

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yüzde 10 oranında zam yaptı. Yapılan bu zamla birlikte YHT biletleri 2022 yılı içerisinde beşinci kez zamlanmış oldu. İşte son zamların ardından güncel bilet fiyatları...

Kemal ATLAN

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Eylül ayı başında doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların etkisi iğneden ipliğe yansırken son olarak TCDD, YHT biletlerine yüzde 10 oranında zam gerçekleştirdi.

2022 YILI İÇERİSİNDE BEŞİNCİ ZAM

2022 yılı içerisinde TCDD tarafından YHT biletlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15 ve son olarak Haziran ayında ise yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Son yapılan zamla birlikte 2022 yılı içerisinde YHT bilet fiyatları beşinci kez zamlanmış oldu.

İŞTE GÜNCEL BİLET FİYATLARI

Son 9 aydaki zam oranı yüzde 155'e ulaştı. Yapılan zam ile birlikte Eskişehir-Konya arası bilet fiyatı 109 liradan 120 liraya, Eskişehir-Ankara arası bilet fiyatı 84 liradan 95 liraya, Eskişehir-İstanbul (Söğütlüçeşme) arası bilet fiyatı da 127 liradan 140 liraya çıktı.

İSTANBUL-ANKARA SEFERİ 215 TL'YE YÜKSELDİ

Yapılan son zamma göre, Ankara-İzmit arası 200 TL olurken, İstanbul-Ankara arasındaki bilet fiyatı 195 TL'den 215 TL'ye yükseldi.

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