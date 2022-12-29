TCMB’den dijital lira açıklaması: İlk ödeme işlemleri gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yaptığı açıklamada Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası kullanımına ilişkin yaptığı duyuruda ilk ödeme işlemlerinin gerçekleştiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“TCMB öncülüğünde yürütülmekte olan Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

TCMB, teknoloji paydaşları ile birlikte yürüttüğü dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testlerine 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam edecektir”

İKTİSADİ VE HUKUKİ ÇALIŞMALARA ÖNCELİK

Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu’nun 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilerek pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçileceği belirtilen duyurunun devamında şöyle denildi:

“Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecektir.

Dijital Türk Lirası'nın hukuki boyutuna yönelik çalışmalar, dijital kimliklendirmenin proje için kritik öneme haiz olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle, 2023 yılı boyunca Dijital Türk Lirası'nın teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecektir”

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