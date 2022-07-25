Temmuz ayı emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu

Emekli maaşlarına yapılan zamlardan kaynaklanan fark ücretlerinin ödeneceği tarih belli oldu. Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim maaş farkları 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farklarının ödeneceği tarih açıklandı. İki milyonu aşkın vatandaşın beklediği, 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan maaş farkı 28 Temmuz’da ödenecek.

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında,

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL'dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı.

İlginizi Çekebilir Emeklinin zam farkı 28 Temmuz'a kaldı