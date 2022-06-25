TESK’ten internetten kurbanlık alanlara uyarı

TESK Başkanı Palandöken, son dönemde internetten kurbanlık satışlarının arttığını söyleyerek "Uygun fiyatlı kurbanlık buldum diye sevinirken aslında tam tersi eldeki paradan da olunabilir" dedi. Palandöken, yapılan hileleri anlatarak uyardı.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık satışlarıyla ilgili dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu.

İnternetten satışlara yönelimin arttığını belirten Palandöken, “Başka bir hayvanın fotoğraflarını koyarak satan, ortada hiç hayvan olmadan sahte ilan açan, hayvandan çıkacak etin vaadinde hile yapan oldukça fazla kişi bulunuyor” dedi.

“Uygun fiyatlı kurbanlık buldum diye sevinirken aslında tam tersi eldeki paradan da olunabilir” diyen Palandöken, “İnternetteki dolandırıcılara karşı tetikte olunmalı” diye konuştu.

İNTERNETTEKİ DÜŞÜK FİYATLI İLANLARA DİKKAT!

Palandöken’in aktardığına göre, canlı hayvanın şu anki piyasalara göre büyükbaşta kilogram başına 65, küçükbaş hayvanda ise 62 liradan hesaplaması var.

“Bu hesaplamanın altında kalan kurbana şüpheyle bakmalı” diyen Palandöken, “Çünkü hayvancılık işi ile uğraşan herkes ortalama olarak aynı yem fiyatları, aynı giderler üzerinden kar marjını koyarak belli bir rakama satmak zorunda. 500 kilo bir hayvanın ederi 35 bin lira civarında olup da satış sayfalarında 25 bin liralık ilanlar gören vatandaşlarımız dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.

SAHTE PARA TUZAĞI

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kurban pazarlarında çokça görülen sahte para tuzağına dikkati çeken Palandöken, şöyle devam etti:

“Her yıl kurban pazarlarında sahte para tuzakları haberleri ile karşılaşıyoruz. Sahte paraları ayırt edebilmemiz için alınan banknotların üzerinde kabartma baskı, gizli görüntü, emniyet şeridi gibi pek çok özelliği barındırmalı.

Yüklü paraları sürekli kontrol etmek zor olduğu için para sayma makinesi bulundurarak işler sağlama alınmalı.” (İHA)

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