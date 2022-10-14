The Times: İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevden alınacak

İngiltere'de açıkladığı vergi indirimleri ve teşvikler sonrası piyasaları sarsan Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in Başbakan Liz Truss tarafından görevden alınacağı iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere hükümetinin ekonomi politikaları nedeniyle piyasalarda yaşanan kargaşa maliye bakanının görevden alınması ile sonuçlanabilir.

The Times’ın konu ile ilgili haberinde, İngiltere Başbakanı Liz Trus’ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı mini bütçe ve vergi kesintileri ile piyasaları sarsan Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’i görevden almaya hazırlandığı belirtildi.

Haberde ayrıca piyasaları rahatlatmak amacıyla bu hamleyle birlikte mini bütçenin bazı kısımlarında da düzeltmeler yapılarak kurumlar vergisinin tekrar artırılabileceği belirtildi. Habere göre bakan kısa süre içinde başbakanla görüşecek ve başbakan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.

VERGİ İNDİRİMLERİNDE GERİ ADIM

Konu ile ilgili bilgi veren bir hükümet kaynağı, kurumlar vergisinin artacağını, ancak vergi miktarının yüzde 25’ten daha az olabileceğini söyledi. Kaynak ayrıca mini bütçedeki diğer önlemlerin yakında geri alınabileceğini belirtti.

Öte yandan maliye bakanlarının ve merkez bankası başkanlarının toplantısı için ABD’de bulunan Kwarteng’i uçuşunu Flightradar24 web sitesinden binlerce kişinin takip etmesi de dikkat çekti. Ayrıca bakanın dönmesi gerekenden bir gün önce Londra’ya döndüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kwarteng 23 Eylül'de vergi indirimlerini de içeren 45 milyar sterlinlik bir mali teşvik paketi sunmuş, paketin ardından piyasaların karışmasıyla birlikte teklifi yeniden gözden geçireceklerini duyurmuştu.

Kwarteng ve Başbakan Liz Truss, İngiltere ekonomisini büyümeye teşvik etmek için önlemlerin gerekli olduğunu savunurken BoE ve IMF bu paketin enflasyonu tetikleyeceği konusunda uyarılarda bulundu.

Planın ardından Sterlin/Dolar kuru 1,14 seviyelerinden 1,03’e kadar gerilerken İngiltere Merkez Bankası’nın müdahaleleri ile kur tekrar toparlandı.

Öte yandan hem başbakan hem de bakan parti kamuoyu yoklamalarında geride kalırken, diğer muhafazakar milletvekillerinden vergi indirimlerini ve kamu harcamalarındaki indirimleri bırakma çağrıları da devam etti.

İngilitere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, cuma günü tahvil alım programının sona ereceğine yönelik açıklamaların ardından İngiltere piyasalarında yaşanacak herhangi bir dalgalanmadan İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) sorumlu olacağını söyledi.

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