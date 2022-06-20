THK uçakları 4 milyon dolara kanatlandı

Kamuoyu baskısına dayanamayarak 3 yıl aradan sonra orman yangınlarıyla mücadelede tekrar hizmete alınan THK uçakları görücüye çıktı. THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, "THK uçaklarının bakımı için yaklaşık 4 milyon dolar harcandı" dedi. THK uçaklarını 3 yıldır hangarda tutan Türkiye sadece geçtiğimiz yıl yurtdışından getirttiği uçaklara 1.2 milyar lira kira ödedi.

Yusuf DEMİR

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Türk Hava Kurumu’nu yöneten Kayyum Heyeti, kamuoyu baskıları üzerine 3 yıl aradan sonra orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmasına karar verilen THK uçaklarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

THK’nın Etimesgut’taki tesislerinde yapılan toplantıda konuşan Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı ile yaptıkları işbirliği sonunda THK uçaklarının yaklaşık 4 milyon dolar harcanarak göreve hazır hale geldiğini açıkladı. Son 3 yıldır THK uçaklarını yerden kaldırmayan Türkiye sadece 2021 yılında yurtdışından kiraladığı uçaklara 3 ay için 1.2 milyar lira ödemişti.

Abdullah Kaya özetle şunları kaydetti:

“PANDEMİDE ZOR OLDU”

Bu uçakların yedek parçasını bulmak ve pandemi sürecinde getirmek gerçekten zor bir süreçti. Bunu yavaş yavaş bir taraftan devam ettirdik. Nihayetinde bu uçakları bu sene ayağa kaldırmış olacağız.

“İLANİHAYE UÇURAMAYIZ”

Ancak piston motorlu bu uçakları ilanihaye uçuramayız. En fazla uçuracağımız, Viking’in bize verdiği garanti, yedi yıl size yedek parça verebilirim diye garanti verdi. Bu garantiyi vereli 1-2 yıl oldu. Üretici firma bize 5-6 yıl yedek parça desteği vermesi halinde bu uçaklar uçuşta kalabilir. Bu süre içinde bir tercihtir bunların modernizasyonu veya yeni uçaklar alınması yoluna gidilmesi gerekir.

“İMKAN VERİLİRSE MODERNİZE EDERİZ”

Türk Hava Kurumu olarak bize imkan tanınır ise bizler bunların modernizasyonu veya yeni uçaklar alarak da bu faaliyetlere devam etmek isteriz. Ancak yeni uçaklar gerçekten son derece pahalı. O nedenle elimizdeki bu uçakların mümkün olduğunca bakımlarını yaparak bunları da devreye almak hepimiz için ülkemizin ormanları için iyi bir süreç olmuştur. Bunda bütün emeği geçenlere ben burada teşekkür ediyorum.

“PİLOTLARIMIZI ÇIKARMAK İSTEMEZDİK”

12 personelimiz oluyor. bunların yarısı kaptan pilot yarısı da yardımcı kaptan statüsünde çalışıyor. Bu kaptanlarımızı biz işten çıkarmak istemezdik ancak malum bir şekilde biz ihale almadan bunların istihdamını sürdürme imkanımız yoktu. THK olarak birçok mali sıkıntılar içerisindeydik. O nedenle mecbur kalmıştık. Arkadaşlarımızın hepsi gönülden bu kuruma bağlı. Biz de onları takdir ediyoruz. Tekrar çağırmamız üzerine geldiler. 3 adet de yabancı kaptanımız yakında göreve gelecekler.

“GEÇEN YIL SEZON ORTASINDA MÜMKÜN DEĞİLDİ”

Gerçekten kuralları gözyaşı ve kanla yazılan katı kurallarla icra edilen bir alan. Biz SHGM denetimine açık olarak bu uçakları hazırlıyoruz. Uçaklar bir müddet uçmayınca, bültenler üst üste geldi. Tabi ki duran uçağın daha çok bakıma ihtiyacı oluyor. Bunların bakım süreci de uzuyordu. Geçen sene sezon içinde verilecek bir kararla bunları devreye almamız mümkün değildi. Bu sene olduğu gibi bir süre önceden bir miktar hazırlıklarla belli yerlere gelmek gerekiyordu.

“BÜTÜN YANGINLARI SÖNDÜRECEĞİZ DİYE BİR İDDİAMIZ YOK”

Bütün uğraşlarımızla bu sene başarabildik. Bizim uçaklarımız bütün orman yangınlarını söndürecek, böyle bir iddiamız yok. Ama bizimkiler de devrede olacaklar.

“İNŞALLAH FAZLA YANGIN OLMAZ”

İnşallah bu sene de fazla orman yangını olmaz. Bakımları sürecinde mümkün olduğunca tasarruflu bir şekilde yapmaya çalıştık. Uçuşlarını da aksaksız bir şekilde yapmaları için öngördüğümüz, yaşlı oldukları için de olası arızaları için yedek parça siparişlerini de TUSAŞ kanalıyla vermeye devam ettik. Net olarak rakama dökmedik ama 4 milyon dolar civarında bir rakam… Bunların bir şekilde uçuyor olması gerekir. Modernize edebilmek için de uçuyor olması gerekir. Uzun süre test edilmesi gerekir.

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