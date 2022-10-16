Ticaret Odası başkanını Suriyeliler belirleyecek

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) 5 Kasım’da yapılacak seçimde mevcut başkan Hikmet Çinçin ve iş insanı Ali Kavak yarışacak. 6600 üyeli odanın 852'sini Suriyeli üyeler oluşturuyor. Öyle ki Suriyeli şirketler, kazanacak listeyi belirleyecek pozisyonda bulunuyor.

Sibel GÜLERSÖYLER

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Hatay'da, önümüzdeki ay yapılacak olan Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı seçimlerinde, seçim sonucunu Suriyeliler belirleyecek. Odaya kayıtlı 852 Suriyeli şirket var. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) 5 Kasım'da başkanlık seçimi olacak. 6 bin 600 üye sayılı odanın başkanlığı için mevcut başkan Hikmet Çinçin ve iş insanı Ali Kavak yarışacak. İki listeyle gidilecek olan seçimde, Suriyeli üyeler kritik sayıda. Öyle ki Suriyeli şirketler, kazanacak listeyi belirleyecek pozisyondalar.

LİSTEDE ETKİLİ OLACAKLAR

İldeki Suriyeli nüfusa ilişkin açıklamalar yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Ticaret odası seçimleri var. Bir tane adayın ‘İki tane Suriyeli vatandaşı listeme koyacağım' diye söylediğini biliyorum. Zaten seçimlere yavaş yavaş giriyorlar” demişti. Hatay Valisi Rahmi Doğan da il genelinde 429 bin 121 geçici koruma kapsamında kayıtlı Suriyeli yabancı bulunduğunu açıklamıştı.

Kayıtlı şirketlerin %13'ü Suriyeli

Kasım ayının ilk haftasında kurul gerçekleştirecek olan ATSO'ya kayıtlı 6.600 üye var. Bunların 852'sini Suriyeli şirketler oluşturuyor. Şirketlerin faaliyet alanları gıda ve tarımdan ithalat ve ihracata, nakliye ve oto kiralamaya kadar farklı alanlarda değişiyor. Şirketlerin aday listeler arasındaki dağılımı, 5 Kasım'da yapılacak olan seçim sonucunu belirleyecek.