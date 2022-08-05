TMMOB: Muğla karanlığa boğulacak iddiaları doğru değil

TMMOB tarafından yapılan basın açıklamasında “Muğla`daki linyit yakıtlı santralların üretimlerini durdurmaları halinde, Muğla ve Ege Bölgesi`nde büyük kesintiler olacağı, bölgenin karanlığa boğulacağı iddiaları doğru değildir” denildi.

Yapılan açıklama şöyle:

Muğla ilindeki özelleştirilmiş linyit yakıtlı 3 eski kamu santralının yeni sahipleri, mevcut santralların kömür sahalarındaki kömürün azalması ve bir süre sona tükeneceğinin oraya çıkması üzerine, bölgede yeni açık ve kapalı kömür sahalarının açılmasına yönelik yoğun bir çalışmanın içine girdiler.

Bu şirketler yıllardır karbon salımları ve özensiz açık maden işletmeciliği ile çevreye verdikleri zararın unutulacağını varsaydılar. Bölgenin bir yaşam alanı olduğunu, orman varlıklarını, zeytin bahçelerini, tarım alanlarını, tarihi ve kültürel eserlerle bezenmiş dokusunu, turizm, eko-turizm, agro-turizm potansiyelini yok sayıp, doğal çevreyi yıkma-yok etme de dahil, her ne pahasına olursa olsun, daha çok elektrik üretmek ve kazançlarını katlamak için yoğun bir kamuoyu oluşturma çabasına girdiler.

Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan linyit santrallarına kömür temin edilemez ise, bu santralların üretimlerini durduracaklarını, bu durumda da, Muğla`da ve Ege Bölgesinde uzun elektrik kesintileri yaşanacağı, bölgenin karanlığa teslim olacağı vb. iddialarla bezenmiş felaket senaryoları ile kamuoyunu etkilemeye çalıştılar.

YURTTAŞLAR DİRENİYOR

Ormanlarına, bahçelerine, tarihlerine, üretim ve yaşam alanlarına sahip çıkan yurttaşların oluşturduğu yerel yapılar, yıkım planlarına ve girişimlerine karşı direniyor.

Genel olarak enerji, özel olarak elektrik enerjisi; Elektrik ve Makina Mühendisleri Odalarının ve Oda üyelerinin temel çalışma alanlarından biridir. Odalarımız uzman kuruluşlar olarak, bu konularda yıllardır çok sayıda araştırmalar yaptılar ve raporlar yayımladılar.

Odalarımızın Enerji Çalışma Grup ve Komisyonları tarafından hazırlanan ve bu açıklamanın ekinde bulunan “Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan Termik Santrallarının Ülke Geneli ve Ege Bölgesi Açısından Elektrik Üretimdeki ve Enterkonnekte Sistem İçindeki Yerleri” başlıklı çalışmada, Türkiye ve devamla Ege Bölgesinin kurulu gücü, yıllık elektrik tüketim ve üretimi, ülkenin 2021 yılı anlık azami elektrik enerjisi ihtiyacı (puant talep) irdelenmekte, Ege Bölgesindeki yeni elektrik santralı projeleri ele alınmakta, enterkonnekte sistemi ve Muğla Bölgesi incelenmekte, santralların yakacağı kömürün temini için santral sahibi şirketlerin kurguladığı madencilik faaliyetleri ile ilgili bir ön değerlendirme yapılmaktadır.

“ARZ TALEPTEN FAZLA”

Bu değerlendirmeler ışığında ulaştığımız yargılar, Raporun Sonuç bölümünde şöyle ifade edilmiştir:

“Ülkemizde elektrik üretim ve iletim alt yapısı güçlüdür. Kurulu kapasite anlık azami ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilecek düzeydedir. Santralların yıllık üretim kapasiteleri de gerçekleşen yıllık tüketimin çok üzerindedir. Ege Bölgesinde de, ülkemize benzer olarak arz (üretim) kapasitesi, gerçekleşen talepten (tüketim) fazladır. Ancak bölgede elektrik santralı yatırımları, özellikle yenilenebilir kaynaklardan olmak üzere, hız kesmeden devam etmektedir.

“Ülke genelindeki enerji arzının yönetimi, TEİAŞ Yük Tevzi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Ege Bölgesi enterkonnekte sistem ile diğer bölgelere bağlıdır. Diğer bölgeler ile yeterli miktarda elektrik enerjisi alış-verişi yapma imkanına sahiptir.

“KAPANSA DAHİ OLUMSUZ ETKİLEMEZ”

Bölge içindeki yerleşim merkezleri de, enterkonnekte sistem ile birbirlerine bağlıdır. Bölge, ihtiyaç halinde, TEİAŞ Yük Tevzi Müdürlüğünün üretim/tüketim dengesini esas alan yönetimi altında, ülkedeki ve/veya bölgedeki kapasite ile beslenebilir.

“Bu çalışmada yer alan bilgi ve veriler, Muğla`da bulunan Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallarının elektrik üretimini durdurmaları veya sona erdirmeleri halinde, durumun, gerek yıllık toplam tüketim, gerek anlık ihtiyaç (puant talep) ve gerekse elektrik şebekesi sisteminin işlerliği açısından, Muğla İlini, Ege Bölgesini ve Türkiye enterkonnekte sistemini olumsuz etkilemeyeceğine işaret etmektedir.”

Konuyla ilgili ülke, kamu ve toplum çıkarları doğrultundaki bu çalışmada belirttiğimiz ve bundan sonra da, bu sorunları daha kapsamlı biçimde ve derinlemesine ele alacağımız çalışmalarda dile getireceğimiz görüşlerimizin, ilgili tüm kişi ve kuruluşlar tarafından kamusal sorumlulukla dikkate alınmasını diliyoruz.