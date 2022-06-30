TMO buğday ve arpa alım fiyatlarını artırdı

TMO alım fiyatlarının ton başına buğdayda 400 lira, arpada ise 200 lira artırılmasına ve "Hububat Alım Primlerinin" temmuzdan itibaren ödenmesine karar verdi.

Sozcu.com.tr

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alım fiyatlarını güncelledi. Ofis buğday alım fiyatını ton başına 400 TL, arpada ise 200 TL artırdı. Böylece makarnalık buğdayın tonu 6 bin 900, ekmeklik buğday 6 bin 450 TL, arpa ise 5 bin 700 TL oldu.

TMO tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mayıs ayı ortasında lokal olarak başlayan hububat hasadı bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 20'ler seviyesindedir. Hasat, yağış rejimindeki kaymalar sebebiyle birçok bölgemizde normaline göre yaklaşık 2-3 hafta ötelenmiştir. Hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmının hâlen üretici elinde olduğu ve ticarete konu edilmediği gözlenmektedir”

ARPADA 200, BUĞDAYDA 400 TL

Açıklamada TMO’nun alım fiyatlarının ton başına buğdayda 400 TL, arpada ise 200 TL artırılmasına ve “Hububat Alım Primlerinin” temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verildiği belirtildi.

TMO açıklamasında, “Bu kapsamda haziran ayında TMO'ya ürün teslim eden üreticilerimizin primleri temmuzda, temmuz ve ağustos aylarında ürün teslim eden üreticilerimizin prim ödemeleri ise takip eden ay içinde ödenecektir” ifadeleri yer aldı.

SON TARİH 1 EYLÜL

TOM açıklamasında son olarak şunları söyledi:

“Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından buğday için 1000 TL/Ton, arpa için 500 TL/Ton olarak ödenecek “Hububat Alım Priminden” üreticilerimizin yararlanmaları için ürünlerini en geç 1 Eylül 2022 tarihine kadar TMO'ya satmış olmaları gerekmektedir.

TMO'ya bugüne kadar ürün teslim etmiş olan tüm üreticilerimiz, artırılan yeni alım fiyatlarından faydalanacak; geriye dönük fiyat farkı ödemeleri ise temmuz ayında üreticilerimizin banka hesaplarına aktarılacaktır.”

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