TMSF, Adularya Termik Santrali’ni Doruk Madencilik’e devretti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 2016 yılından bu yana kayyum olarak yönettiği Eskişehir'deki Adularya Yunus Emre Termik Santrali'nin satışını, sonuç alınamayan 3 ihalenin ardından son ihalede 3,3 milyar lira teklif veren Doruk Madencilik'e devretti.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 2016 yılından bu yana kayyum olarak yönettiği Eskişehir’deki Adularya Yunus Emre Termik Santrali’nin satış ihalesi sürecini tamamlayarak Doruk Madencilik’e devretti.

TMSF açıklamasına göre, sonuç alınamayan 3 ihalenin ardından 5 Temmuz 2022’de 1 milyar 715 milyon 500 bin Türk lirası muhammen bedelle çıkılan son ihalede, en yüksek teklifi KDV dahil 3 milyar 305 milyon 309 bin 112 lira 34 kuruş ile Doruk Madencilik verdi.

2016’DA AÇILDI AMA ÜRETİME BAŞLAYAMADI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Rekabet Kurumu’nun verdiği olumlu görüşlerin ardından TMSF Fon Kurulu tarafından da nihai onay verilmesiyle devir işlemleri 9 Aralık 2022’de tamamlandı.

Söz konusu satış işlemi ile birlikte santralin finansmanını yapmış olan Çekya Export Bankası’nın alacağı da çözümlenmiş oldu.

Halihazırda 704 personelin çalıştığı ve yerli linyit kullanan termik santral, 2016 yılında devreye alınmasına rağmen teknik ve mali sorunlar nedeniyle enerji üretimine başlayamamıştı. Bu devirle birlikte termik santral (iki adet 145 megavatlık olmak üzere), toplam 290 megavatlık kapasitesiyle üretime başlayacak. (AA)

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