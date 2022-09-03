TMSF, Aynes Gıda’yı üçüncü defa satışa çıkardı

TMSF tarafından ilk olarak geçtiğimiz yıl Ekim ayında satışa çıkarılan Aynes Gıda, Temmuz ayında yeniden ihale edilmişti. TMSF, ihaleye 7 Eylül'de devam edileceğini açıkladı.

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FETÖ Terör Örgütü soruşturması kapsamında TMSF’ye devredilen Aynes Gıda 2021 yılı ve geçtiğimiz Temmuz ayında iki defa ihaleyle satışa çıkarıldı. Bu satışlardan sonuç alamayan TMSF bugünkü Resmi Gazete’de yaptığı duyuruda ihalenin 7 Eylül’de devam edeceğini açıkladı.

TMSF’den yapılan duyuru şöyle:

İHALENİN DEVAMINA İLİŞKİN İLAN

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış

Komisyonu Başkanlığından:

18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile başlayan, Aynes Gıda

Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale sürecine kalındığı yerden devam edilmesini teminen;

• son teklif verme tarihi 07.09.2022 saat 16:00,

• ihale tarihi 08.09.2022 saat 11:30,

• yapılması halinde pazarlık tarihi 09.09.2022 saat 11:30,

olarak belirlenmiştir.

İlanen duyurulur.

İLK İHALE

Aynes için 15 Ekim 2021 tarihinde yapılan ihalenin ardından TMSF’den yapılan açıklamada Aynes Gıda ihalesinin kapalı zarf ve açık arttırma aşamasında 300 milyon TL'lik teklif verildiği, 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilen pazarlık aşamasında da teklifin katılımcı tarafından 350 milyon TL + KDV tutara yükseltildiği belirtildi.

Fon verilen bu teklifin, TMSF Fon Kurulu'nun KPMG'ye yaptırdığı rapora istinaden tespit ettiği 667 milyon TL'lik muhammen bedelin çok altında kalması sebebiyle ihaleyi onaylamadığını açıkladı.

İKİNCİ İHALE

Fon’un kayyum olarak atandığı Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün ikinci ihalesi 26 Temmuz’da satılacağı duyuruldu. Bu defa muhammen bedeli 785 milyon 500 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacağı açıklandı ancak sonuca ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.

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