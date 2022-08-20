TMSF, İnanlar İnşaat’a ait 138 gayrimenkulü toplu satışa çıkardı

TMSF, kayyum olarak atandığı İnanlar İnşaat'a ait çeşitli illerdeki gayrimenkullerini toplu olarak satışa çıkardı. 138 gayrimenkul için 206 milyon TL muhammen bedel belirlendi. İhaleye teklif vermek için sadece 22 gün tanındı.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, FETÖ terör örgütü soruştuması kapsamında el koyulduktan sonra kayyum olarak atandığı şirketlerden birinin daha mallarını satışa çıkardı.

Temmuz ayındaki 144 gayrimenkul satışı ilanından sonra, kayyum olarak atandığı İnanlar İnşaat’a ait çeşitli illerdeki 138 gayrimenkulü daha toplu olarak satışa çıkardığını duyurdu.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda şu bilgiler verildi:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (“Fon”) kayyım olarak atandığı İnanlar İnşaat AŞ'ye ait gayrimenkullerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen İnanlar İnşaat 138 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa

çıkarılmıştır.

MUHAMMEN BEDEL



“İnanlar İnşaat 138 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 206 milyon TL'dir.

TEMİNAT



İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 20 milyon 600 bin TL'dir. Teminat olarak; teminat mektubu, T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecek.

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ



“Şartname”de belirtilen belgeler, en geç 12.09.2022 tarihinde saat 16:00'ya kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilecek.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 13.09.2022 tarihinde, saat 14.00’te “Fon”un Büyükdere Cad. No:143

Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacak.

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