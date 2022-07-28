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TOBB Başkanı’ndan kredi ve faiz tepkisi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

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TOBB Başkanı’ndan kredi ve faiz tepkisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu şu ifadeleri kullandı:

* Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Türkiye'nin her il ve ilçesinden bankalara yönelik şikayetler artıyor.

* Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor.

* Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyorum.

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