TOKİ kura takvimi: Ankara kura çekimi tarihi belli oldu

TOKİ 5’nci etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapılıyor. TOKİ kura sonuçları 2 Ocak'ta Ankara kura çekimi ile belli olmaya başlayacak. Yeni yılın ilk günlerinde 2 Ocak ile 10 Ocak arasında 34 bin konutun hak sahibi belirlenecek.

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Bugüne kadar 52 ilde çekilen kuralarda toplamda 103 bin 213 vatandaş hak sahibi oldu. 20 Aralık 2022 tarihi itibariyle Yozgat ve Rize'den başlayan 5'nci etap kura çekilişi 13 Ocak 2023'e kadar devam edecek.

TOKİ KURA TARİHLERİ BELİRLENDİ

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

“Mart 2023'e kadar konutlar için tüm kuraların tamamlanması planlanıyor”

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.