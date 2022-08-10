TOKİ o listeleri kaldırdı

SÖZCÜ’nün haberinden sonra ‘yeni vatandaşların’ isimlerinin de yer aldığı kura çekilişini kazananların listesini TOKİ sitesinden kaldırdı. Ancak hâlâ pek çok emlak sitesinde kazan isimlerin listesi yayınlanıyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Ortadoğuluların TC vatandaşlığına geçişindeki artışın yansımasının TOKİ kuralarında görülmeye başladığı ve 1 yıl önce vatandaşlık alan Suriyelilerin kuralardan isminin çıktığına dair haberimiz dün gündem yarattı. Şehit, engelli ve dar gelirli aileler konut kurası beklerken, “yeni vatandaşların” ağırlıklı katılımı ve kuradan isimlerinin çıkması vatandaşın tepkisini çekti. Haberin ardından TOKİ siteden söz konusu projeye dair kura listesini kaldırdı. Siteden artık kimlerin kurayı kazandığını göremiyorsunuz, sadece kendi TC'nizi girip kuranın size çıkıp çıkmadığını öğrenebiliyorsunuz.

LİSTE PEK ÇOK SİTEDE VAR

1 yıllık TC vatandaşlarının TOKİ kuralarına katılımına izin verilmesine tepki gösteren vatandaşlar, “Artık dar gelirli vatandaşımıza, şehit ve gazi ailesine, engellilere sıra gelmez” dedi. TOKİ sitesinden listeyi kaldırdığında, gerçekler yok olmuyor. Pek çok emlak haber sitesinin kura çekimleri ile ilgili haberlerinde listenin tam hali ve haberde geçen Lama Hamaideh, Muhammed Ammar Abdulazim, Abdulkader Mohammad isimleri yer alıyor.

Tüm izleri silmişler

Sitede “Satış-kura duyuruları” başlıklı bölümde, İstanbul'da yer alan ve haberimizde adı geçen hem Kayabaşı hem de Sancaktepe projesi tamamen yok olmuş durumda. Yurt dışında ikamet eden TC vatandaşları için yapılması ile “TOKİ neden dövizle kazananlara konut yapıyor” tepkisi çeken Sancaktepe projesi kurasını kazananlar arasında da Abdulmajid Alkaddah, Abdelkader Benkhaled gibi isimler var.

Listelere erişilemiyor

TOKİ'nin internet sitesinde şimdiye kadar kurayı kazananların listelendiği bölümde “Aradığınız sayfaya ulaşılamıyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız” ibaresi ile karşılaşılıyor. TOKİ ise haber yayına hazırlandığı saate kadar konuya ilişkin açıklama yapmadı.