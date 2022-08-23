“TOKİ önce kurada kazanıp 3 yıldır bekleyenlere ev yapsın”

TOKİ’nin seçimler öncesi yeni ‘konut hamlesi’ başlatacağı açıklandı. Oysa 2019’daki ‘hamle’ kapsamındaki binlerce konut için daha çivi bile çakılamadı, hak sahipleri çaresiz.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sosyal konut müjdesi vereceğini duyan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) mağdurları “Biz 3 yıldır bekliyoruz, önce bizim evlerimizi tamamlayın” diyerek isyan etti. Özellikle İstanbul'da son bir yılda 3 katı bulan kira artışlarını kontrol altına almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki eylül ayında yeni bir sosyal konut kampanyasının detaylarını açıklayacağı bildirildi.

İHALELER İPTAL

2023 seçimleri öncesi gelen bu hamle ile halkta bir heyecan yaratılması hedefleniyor. Oysa birçok İstanbullu henüz 2019 yılında verilen ‘müjde' kapsamında hak kazandıkları konutlara erişememenin sıkıntısını yaşıyor. 2019 yılında yapılan kura ile İstanbul Kayabaşı'ndaki projede ev sahibi olabilmek için giriş ücretini ödeyip hak sahibi olan birçok kişi daire belirleme kurasından adının bir türlü çıkmamasının sıkıntısını yaşıyor. Yine İstanbul Arnavutköy TOKİ projesinin hak sahibi belirleme kurası 2019 yılında gerçekleştirildi. Ancak 3.750 konut için birbiri ardına açılan ihaleler iptal edildi. Binlerce hak sahibi başvuru parasını ödedi ama 3 yıldır doyurucu bir açıklama olmaksızın bekliyor.

HAYALLERİMİZLE OYNADILAR

2019 yılındaki “100 bin konut müjdesi” kapsamında açıklanan Arnavutköy projesi için çekilen kura sonrası hak sahibi olan vatandaşlar, proje için ihalelerin birbiri ardına iptal edildiğini hatırlatarak, “Ev sahibi olma hayallerimizle oynadılar, 3 yıldır inşaat başlamadı, elimizde geçen sadece hak sahibi olduğumuzu belirten bir kağıt parçası. Treni kaçırdık, fiyatlar erişilmez oldu” diyor.

Çivi bile çakılmadı

TOKİ kurası çıkıp hak sahibi olan ama yıllardır inşaat bekleyenler böyle tepki gösterdi:

■ TOKİ Tuzla Konaşlı mevkii 508 konut kurasına katıldık. Kurada adımız çıktı. Ancak 3 yıldır bekliyoruz daha bir çivi bile çakılmadı.

■ TOKİ kurası 2 yıl önce çekilen projenin ihale tarihini yayımladı, sonra kaldırdı. İnsanlarla dalga geçiliyor sanki, hiçbir açıklama yok.

■ Kayaşehir'de 2019’da hak sahipliği kazandık ancak daire belirleme kuralarına 4 kez girmemize rağmen bize ve birçok kişiye çıkmadı. Bize çıkması gereken daireler kimlere verildi?