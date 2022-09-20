TOKİ sosyal konut ödeme planı nasıl olacak, peşin ödenebilir mi?

TOKİ sosyal konut projesi için başvuru sayısı kısa sürede milyonları aştı. TOKİ sosyal konut projesinde 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL, aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti. TOKİ konutları için peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmuyor.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini gerçekleştirecek olan TOKİ için başvuru yoğunluğu yaşanıyor. TOKİ sosyal konut başvurusunda bulunabilmek için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek. TOKİ konutları için hak sahiplerinin ödeyeceği konut taksiti her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak artırılacak.

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ile 50 bin işyerinden oluşacak projenin detayları önceki gün açıklanmıştı.

Konutların maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti.

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmuyor.

TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ?

Hak sahiplerine konutlar;

%10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecek.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.

Başvurular “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri”, “En az yüzde 40 engelli vatandaşlar”, “emekliler”, “18-30 yaş arasındaki gençler” ve “Diğer alıcı adayları” olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.

Sosyal konut projesi için başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden yapanların ayrıca banka şubelerinden başvurmasına gerek kalmayacak.

e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan “Konut İşyeri Başvuru” hizmeti bölümünden yapılabilecek. Başvuru ekranında ve ilan metninde şartlarla ilgili bilgilendirme ile ilgili projeyi seçerek başvuru yapabilecek.

e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetlerinde yer alan Konut/İş Yeri Başvuru linki üzerinden proje seçilerek yapılabilecek.

e-Devlet üzerinden engelli ve emekli kategorisinden başvuranlar için sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecek. Bu sistemle yapılacak başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde EFT, havale, ATM ile yatırılması gerekecek aksi halde mevcut başvuru iptal edilecek.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra “konut belirleme kurası” ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.

Başvuru sahipleri nüfus cüzdanı ile projenin bulunduğu ildeki yetkili banka şubelerinde “Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi” imzalayacak.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin başvuru tarihi itibarıya gıda, yol her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.