TOKİ’nin kurasından Suriyeliler çıktı

TC vatandaşlığına geçişteki artış kendini TOKİ kuralarında da gösteriyor. Lama Hamaideh, Ammar Abdulazim, Abdulkader Mohammad, Kayabaşı kurasını kazananlar arasında

Özlem Ermiş BEYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son dönemde çok sayıda başta Suriyeli ve Afgan'ın TC vatandaşlığına alındığı biliniyor. Bu gelişme sadece sokaklarda, tabelalarda, menülerde değil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, özellikle engelli ve şehit-gazi yakınlarına konut edindirme amacı güden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen kura sonuçlarında da kendini gösteriyor. Başvuru şartı olarak TC vatandaşlığının ve 1 yıllık ikametin yeterli olduğu kuralara katılımda, son birkaç yılda vatandaşlık alan kişilerin yoğun başvurusu sonuçlara da yansımaya başladı. Son olarak geçen ay yapılan İstanbul Kayabaşı 3. ve 4. Etap evlerinin kuralarında 3 artı 1 dairelerden kazanan yaklaşık 500 talihli içinde, Lama Hamaideh, Muhammed Ammar Abdulazim, Abdulkader Mohammad gibi isimler dikkat çekti. Kurayı kazanamayan bir vatandaş, “Önce, ‘kazanamadım ama neyse ki bu daireler ağırlıklı olarak ev sahibi olmayan şehit ve gazi yakınlarına gidiyor' diye düşündüm.

240 AY VADELİ KONUT

Sonra listedeki isimleri görünce bunca vatandaşımız evsiz barksızken sonradan vatandaşlığa geçenlerin bu hakkı kazandığını görmüş oldum” dedi.

TOKİ, 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Başakşehir Kayabaşı 3. ve 4. etap konu projesinde ; 2 oda 1 salon 482 adet ve 3 oda 1 salon 524 adet konutu satışa çıkardı. Kura çekiminde belirlenen hak sahipleri 240'a varan vadelerde ev sahibi olabilecek. Yazı yayına verildiği süreye kadar TOKİ'den konu ile ilgili sorumuza bir yanıt gelmedi.

TOKİ Abdulmajid Alkaddah’a İstanbul’da konut yapıyor

TOKİ'nin büyük konut açığı olan İstanbul için kura çekimi yaptığı bir diğer proje de Sancaktepe projesi. Proje, yurt dışında ikamet eden TC vatandaşlarına özel yapılması ile “neden dövizle kazananlara özel proje yapılıyor” tepkisi çekmişti. Yüzde 30 peşinatla 8.342 lira taksitle 120 aya varan vade ile ev sahibi yapan projenin kurasını kazananlar arasında da Abdalhaki Sadaki, Abdulmajid Alkaddah, Abdelkader Benkhaled gibi isimler var.