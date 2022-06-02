Toshiba 10 yatırımcıdan teklif aldı, borsadan çıkış söz konusu olabilir
Japonya'nın başlıca imalat holding şirketlerinden Toshiba, yeniden yapılanmak için 10 yatırımcıdan teklif aldı. Gelen 10 tekliften 8'inin şirketi borsadan çıkarmayı öngördüğü belirtildi.
Şirket içi bilanço usulsüzlüklerinin ortaya çıktığı 2015’ten bu yana yönetim krizi ile boğuşan Japonya’nın başlıca imalat holding şirketlerinden Toshiba, yeniden yapılanmak için 10 yatırımcıdan teklif aldı.
Toshiba’nın yönetimi tarafından hazırlanan yeniden yapılanma planı kabul görmemiş, bunun üzerine şirket nisan ayında dışarıdan teklifleri istemişti.
NÜKLEER ENERJİDEN ALTYAPIYA ÇOK SAYIDA İŞKOLU
Toshiba, yaptığı açıklamada gelen 10 tekliften 8’inin şirketi borsadan çıkarmayı öngördüğünü belirtti.
Şirket, teklifleri değerlendirdikten sonra uygun bulduğu yatırımcılarla haziran sonunda irtibata geçecek.
Şirket, nükleer enerjiden altyapıya, elektronik cihazlardan yarı iletkenlere kadar çok sayıda iş kolunda faaliyet gösteriyor. (REUTERS)