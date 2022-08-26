Total, Rus Terneftegaz’daki hisselerini satma kararı aldı
Ukrayna'yı bombalayan Rus jetlerine yakıt sağladığı iddia edilen ancak bu iddiaları kabul etmeyen Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rus Terneftegaz'daki hisselerini satma kararı aldı.
Rusya ile çeşitli ticari ilişkileri olduğu için bir süredir eleştirilen Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Novatek ile birlikte idare ettiği ortak girişimi Terneftegaz’daki hisselerini satma kararı aldı.
Reuters’ın haberine göre şirket, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“26 Ağustos 2022’de, TotalEnergies ve Novatek, TotalEnergies’in Terneftegaz’daki yüzde 49 hissesinin nihai alım satımı konusunda anlaşma imzalamıştır. Anlaşmanın Eylül 2022’de tamamlanması beklenmektedir.”
UKRAYNA’YI BOMBALAYAN JETLERE YAKIT SAĞLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Fransız enerji ve petrol devi TotalEnergies’in Rusya’nın ikinci büyük doğal gaz şirketi Novatek ile olan girişimi dolayısıyla Ukrayna’yı bombalayan Rus jetlerine yakıt sağladığı iddia edildi.
Fransız Le Monde gazetesinin enerji piyasası verilerini temel alan ve Global Witness adlı sivil kuruluşun yardımlarıyla derlediği bilgilere dayandırdığı haberinde Rus jetlerinin kullandığı yakıtların TotalEnergies’in yüzde 49’una sahip olduğu Terneftegaz’ın sağladığı yoğunlaştırılmış gazdan elde edildiğini ileri sürdü.
Firma ise yaptığı açıklamada, Terneftegaz’daki hissedarlığını kabul etti, ancak Rus ordusuna yakıt sağlayan bir altyapı işletmediğini belirtti.