Total, Rus Terneftegaz’daki hisselerini satma kararı aldı

Ukrayna'yı bombalayan Rus jetlerine yakıt sağladığı iddia edilen ancak bu iddiaları kabul etmeyen Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rus Terneftegaz'daki hisselerini satma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile çeşitli ticari ilişkileri olduğu için bir süredir eleştirilen Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Novatek ile birlikte idare ettiği ortak girişimi Terneftegaz’daki hisselerini satma kararı aldı.

Reuters’ın haberine göre şirket, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“26 Ağustos 2022’de, TotalEnergies ve Novatek, TotalEnergies’in Terneftegaz’daki yüzde 49 hissesinin nihai alım satımı konusunda anlaşma imzalamıştır. Anlaşmanın Eylül 2022’de tamamlanması beklenmektedir.”

UKRAYNA’YI BOMBALAYAN JETLERE YAKIT SAĞLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Fransız enerji ve petrol devi TotalEnergies’in Rusya’nın ikinci büyük doğal gaz şirketi Novatek ile olan girişimi dolayısıyla Ukrayna’yı bombalayan Rus jetlerine yakıt sağladığı iddia edildi.

Fransız Le Monde gazetesinin enerji piyasası verilerini temel alan ve Global Witness adlı sivil kuruluşun yardımlarıyla derlediği bilgilere dayandırdığı haberinde Rus jetlerinin kullandığı yakıtların TotalEnergies’in yüzde 49’una sahip olduğu Terneftegaz’ın sağladığı yoğunlaştırılmış gazdan elde edildiğini ileri sürdü.

Firma ise yaptığı açıklamada, Terneftegaz’daki hissedarlığını kabul etti, ancak Rus ordusuna yakıt sağlayan bir altyapı işletmediğini belirtti.

İlginizi Çekebilir Fransa'da 'Total'in Rus ordusuna yakıt sağladığı iddiası' soruşturulacak

İlginizi Çekebilir Biden ve Zelenskiy'den Rusya'ya çağrı

İlginizi Çekebilir Ukrayna savaşı ABD'li tekellere yaradı: 200 milyar dolarlık rekor kâr geliyor