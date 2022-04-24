Trabzonspor kazandı, uçak biletleri 3’e katlandı

Trabzonspor’un Adanademirspor deplasmanında kazanmasının ardından şampiyonluk sevincini yaşamak isteyen bordo mavili taraftarın bu anı kaçırmayacağını düşünen hava şirketleri uçak biletlerine 3 kat zam yaptı. 360 liralık biletler 1039 liraya fırladı.

Mustafa SARIİPEK

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Trabzonspor'un Adanademirspor'u deplasmanda 3-1 yenmesinin ardından mutlu sona ulaşma arzusu bu hafta sonuna kaldı.

Ancak şampiyonluk turu keyfini yaşamak isteyen Trabzon dışından gelecek taraftarlara kötü haber uçak şirketlerinden geldi. Adana maçından bir gün önce İstanbul'dan Trabzon'a 360 TL olan biletler bordo mavililerin maçı kazanmasıyla 1039 liraya fırladı. Bazı firmaların maç günü Trabzon'a ek uçak sefer koymaları bekleniyor.

UÇAKLARDA YER KALMADI

Trabzonspor'un kendi sahasında 30 Nisan Cumartesi günü Antalyaspor karşılaşması öncesinde Perşembe gününden itibaren İstanbul'dan Trabzon'a sefer yapan hiçbir hava yolu şirketinde maç günü de dahil olmak üzere yer kalmamış durumda.

THY'nın 2 günde yaptığı 28 ayrı uçuş planında da yine tüm yerlerin satıldığı ortaya çıktı. Yine Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Trabzon'a günde 6 sefer yapan bir şirkette daha uçuşta yer kalmazken “Trabzon'a ucuz bilet” başlığıyla sosyal medyadan satış yapan firmaların ise rakamları yaklaşık 3 katına çıkardığı görüldü.

Öte yandan karayolunu düşünmeyen taraftarların birleşerek uçak kiralamak üzere çeşitli firmalarla görüştükleri de edinilen bilgiler arasında.

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