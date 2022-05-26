TRT badrol ücreti nedir, ne kadar?

TRT için devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak amacıyla alınan bandrol ücretlerinde artış yapıldı. Buna göre cep telefonu, bilgisayar, tabletler ve başka elektronik eşyalardaki TRT bandrol ücreti yüzde 2 ile yüzde 6 oranında arttırıldı.

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Elektrik faturalarından TRT payının kaldırılmasının ardından kurumun gelir kayıplarının kısmen telafisi amacıyla cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerde bandrol ücretlerinde artış yapıldı.

TRT BADROL ÜCRETİ NE KADAR?

TRT bandrol ücretinin dayanağını 3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Kanunu oluşturuyor. Bandrol ücretleri, TRT yayını alabilen radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan alınıyor. Bu cihazları ithal edenler serbest dolaşıma girişinde bandrol almaya mecburdur. TRT Bandrol ücretleri, ithalatçılar için bandrole tabi cihazın gümrük giriş beyannamesindeki ÖTV hariç KDV matrahı üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere hesaplanıyor.

TRT BANDROL ÜCRETİ NE KADAR?

Bandrole tabi cihazlar ve bandrol oranlarının yer aldığı listeye göre, ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazların bandrol oranları yenilendi.

YÜZDE 2 ARTIRILDI

Televizyon, video kameralar ve radyolarda yüzde 16 olan bu oran sabit bırakılırken, cep telefonlarında yüzde 10 olan oran yüzde 12’ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8 olan oran yüzde 14’e, bilgisayar ve tablette ise yüzde 2 olan oran yüzde 4’e çıkartıldı.

YÜZDE 8'DEN YÜZDE 14'E ÇIKARILDI

Diğer cihazlarda ise (Radyolu ve/veya TV'li ışıldak, radyolu kulaklık, radyolu fotoğraf makinesi, radyolu adım sayar, radyolu kalemler, radyo ve/veya TV'li banyo sistemleri, navigasyon cihazları, radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları, radyo ve/veya TV eklentili buzdolapları, DVD-VCD player ve benzerleri, cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri, ev sinema sistemleri, taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları) yüzde 8 olan TRT bandrol payı yüzde 14’e çıkarıldı.