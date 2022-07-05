TRT’nin hayalet lojmanları çürüyor

TRT Genel Müdürlüğü’ne ait 582 lojmanın neredeyse yarısı boş durumda bekliyor. Kurumun lojmanlarının boş kalmasının nedeni olarak, deprem analizlerinin olumsuz çıkması ve şehir merkezine uzak olmaları gösterildi.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TRT Genel Müdürlüğü'nün 582 lojmanı var ancak bu lojmanların neredeyse yarısı boş duruyor ve çürüyor. Bazı lojmanların deprem analizlerinin olumsuz çıktığı, bazılarının ise şehir merkezine uzak olduğu için kullanılmadığı açıklandı. TRT'nin 173'ü kendi malı, 328'i de kiralık olmak üzere 510 aracı da var. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, TBMM KİT Komisyonu toplantısında kuruma yönelik sorulara yazılı cevap verdi. Yanıta göre TRT'nin Türkiye genelinde toplam 582 lojmanı bulunuyor. Lojmanların 279'u Ankara, 70'i İstanbul, 67'si İzmir, 19'u Diyarbakır, 82'si Erzurum, 32'si Trabzon, 21'i Adana, 2'si Antalya ve 10'u da Sivas'ta yer alıyor.

MERKEZE UZAKMIŞ

Lojmanların yüzde 60'ının dolu, yüzde 40'ının ise boş olduğu bildirildi. TRT, kiralarda fahiş artışlar yaşanan bu dönemde lojmanların neden kullanılmadığının sorulması üzerine, “Lojmanlardan bazılarının deprem analizlerinin olumsuz çıkması, bazılarının da il merkezlerine uzak olması gibi nedenlerle belirli sayıdaki lojmanları aktif olarak kullanamamaktayız” açıklaması yaptı.

Envantere kayıtlı 173 aracı var

TRT envanterinde 173 araç bulunuyor. 328 araç ise kiralandı. TRT Genel Müdürlüğü, binek, arazi taşıtı, minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, tanker, naklen yayın aracı, karavan, traktör, jeneratör ve naklen yayın TIR dorse olmak üzere toplam 173 adet araca sahip olduklarını bildirdi. Ayrıca ihale ile 3 yıl süreli binek, minibüs, 4×4 arazi aracı ve kamyonet gibi 328 araç da kiralandı.