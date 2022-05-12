TÜİK açıkladı: Ailelerin yoksulluğu arttı

TÜİK'in İstatistiklerle Aile verisi, geniş ailelerin yüzde 27,2'sinin yoksulluk sınırı altında yaşadığını, çekirdek aileden oluşan hane halkı yoksulluğunun ise 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Ayrıca, fertlerin yüzde 34,3'ünün de ısınamadığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021’e ait İstatistiklerle Aile verisini açıkladı.

Buna göre, geniş ailelerin yüzde 27,2’sinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı görüldü.

Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının ise yüzde 16,6’sının yoksulluk sınırının altında yaşadığı gözlendi. Bu oran 2020’de yüzde 14,1 idi. Tek çekirdek aileden oluşan hane halkının yoksulluk sınırı ise yüzde 20.9’a yükselerek 2011’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

KİRACILIK ARTTI, EV SAHİPLİĞİ AZALDI

TÜİK verilerine göre, ev sahipliği oranı azalırken kiracıların oranı yükseldi. Araştırmaya göre, 2020’de kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı yüzde 58,8 iken, 2021’de bu oran yüzde 57,5’e düştü. Kiracı olanların oranı ise yüzde 25,6’dan yüzde 26,8’e çıktı.

YÜZDE 34,3’Ü ISINAMIYOR

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, fertlerin yüzde 34,3’ünün 2021’de konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadığı, yüzde 33,9’unun sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb. nedenlerle sorun yaşadığı ve yüzde 23,4’ünün trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadığı görüldü.

TÜİK’in bu yıl açıkladığı verilerde harcama türlerine göre hane halkı tüketim harcamalarının dağılımının olmaması ise dikkat çekti.

Geçen sene açıklanan verilerde, ülke genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24,1 ile konut ve kira harcamaları almıştı. Bunu yüzde 20,8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları, yüzde 16,5 ile ulaştırma harcamaları izlemişti.

AKILLI TELEFONU OLANLARIN ORANI AZALDI

Öte yandan, evden internete erişim imkânına sahip olan hanelerin oranı 2020’de yüzde 90,7 iken, 2021’de bu oran yüzde 92 oldu.

Hanelerde dizüstü, tablet, netbook gibi taşınabilir bilgisayar bulunma oranı son bir yılda yüzde 45,1’den yüzde 49,5’e yükselirken; cep telefonu/akıllı telefon bulunma oranı ise yüzde 99,4’ten yüzde 99,3’e geriledi.

AKRABA EVLİLİKLERİ YENİDEN ARTTI

İstatistiklerle Aile verisinin bir diğer dikkat çeken noktası ise azalan mutluluk oranları oldu.

Buna göre, bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 67,6 oldu. Bu oran 2020’de yüzde 69,7 idi.

Öte yandan, 2021’de 2020’ye göre akraba evliliklerinin arttığı görüldü.

2020’de resmi evlenmelerin yüzde 3,8’i akraba evliliği olurken, 2021’de bu oran yüzde 4’e yükseldi.

2021’de akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 18,4 ile Şanlıurfa olduğu görüldü. Bu ili, yüzde 13,9 ile Muş ve yüzde 13,7 ile Mardin izledi. Akraba evliliği oranının en düşük olduğu il yüzde 0,4 ile Edirne oldu. Bu ili yüzde 0,7 ile Bartın ve Çanakkale izledi.

AİLELER KÜÇÜLDÜ

Öte yandan, TÜİK verileri ailelerin küçüldüğünü ortaya koydu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye’de 2008’de 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğünün, azalma eğilimi göstererek 2021’de 3,23 kişiye düştüğü görüldü. Bu oran 2020’de ise 3,30 kişi idi.

Tek kişilik hane halklarının oranı arttı. 2014’te yüzde 13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranının 2021’de yüzde 18,9’a yükseldi.

Tek çekirdek aile olarak ifade edilen, yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hane halklarının oranında azalma olduğu görüldü. Tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranı, 2014 yılında %67,4 iken 2021 yılında %64,4’e geriledi.

Diğer yandan, geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının oranı 2014’te yüzde 16,7 iken 2021’de yüzde 13,5’e düştü.

GENİŞ AİLELER EN ÇOK HAKKARİ’DE

Geniş aileden oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu il, 2021’de yüzde 24 ile Hakkari oldu.

Hakkari ilini yüzde 22,6 ile Şırnak ve yüzde 21,3 ile Batman izledi. Bu oranının en düşük olduğu il ise yüzde 8,7 ile Eskişehir oldu. Eskişehir ilini yüzde 9,4 ile Çanakkale ve yüzde 9,6 ile Niğde izledi.

TEK YAŞAYANLARIN EN YÜKSEK OLDUĞU İL TUNCELİ

Tek kişilik hane halklarının oranının en yüksek olduğu il Tunceli oldu.

İllere göre hane halkı tipleri incelendiğinde, 2021’de tek kişilik hane halklarının oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 29 ile Tunceli olduğu görüldü.

Tunceli’yi yüzde 28,8 ile Gümüşhane ve yüzde 28,2 ile Giresun izledi.

Diğer yandan tek kişilik hane halklarının oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 10,8 ile Diyarbakır ve Batman oldu. Bu illeri yüzde 11,2 ile Van ve Adıyaman izledi.

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