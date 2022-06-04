TÜİK’e 20 bölge müdürü atandı

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. TÜİK'e 20 bölge müdürü atandı.

Sozcu.com.tr

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Son günlerde üst düzey yöneticileri istifa eden Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) bu kez de 20 bölge müdürü atandı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince TÜİK Başkanlığında açık bulunan 20 ile bölge müdürü atandığı belirtildi.

Buna göre, Adana Bölge Müdürlüğüne Orhan Deha Dede, Ankara Bölge Müdürlüğüne Hakan Yurttutan, Antalya Bölge Müdürlüğüne Ergün Ertaş, Balıkesir Bölge Müdürlüğüne Taner Tekeli, Bursa’ya Zeki Bostancı, Denizli’ye Özer Coşkun, Edirne’ye Hasan Akdemir, Gaziantep’e Tolga Demirel, İstanbul’a Ali İhsan Yücedağ, İzmir’e Yavuz Uyar, Kars’a Dursun Coşgun, Kayseri’ye Mehmet Varan, Konya’ya Muammer Kubaloğlu, Malatya’ya Ali Tüfekçi, Manisa’ya Selçuk Direkçi, Nevşehir’e İsa Kaymak, Samsun’a Halil Emecen, Siirt’e Musa Can Çil, Van’a Cem Özaydın ve Zonguldak’a Cengizhan Güder atandı.

TÜİK: AYNI GÖREVLERİNE ASALETEN ATANDILAR

TÜİK’ten yapılan açıklamada, söz konusu atama kararlarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“4 Haziran 2022 tarihli ve 31856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı gereği vekâleten görevini yürüten Bölge Müdürlerimiz aynı görevlerine asaleten atanmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İSTİFA DEPREMİ YAŞANMIŞTI

Öte yandan, dün açıkladığı mayıs ayı enflasyon oranları tartışma yaratan TÜİK’te üst düzey istifa haberi gelmişti.

Bloomberg'den Beril Akman'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, TÜİK'te tüketici fiyatlar endeksini hesaplayan birimin başındaki isim olan Mustafa Teke, birkaç gün önce istifa ederek görevinden ayrıldı.

Teke'nin yerine Yelda Ayaz'ın getirildiği öğrenilirken, TÜİK konuya dair yorum yapmadı.

TÜİK'te iki hafta önce de Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş istifa etmişti.

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