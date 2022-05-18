TÜİK’in ENAG talebine mahkemelerden ret

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) Kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, TÜİK'in ENAG hakkında ihtiyati tedbir kararı aldırma talebinin reddedildiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerinin yayınlanmaması için ihtiyati tedbir talebinde bulunması talebi mahkemelerce reddedildi.

Kararı, ENAG Kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy duyurdu.

Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGRUP) hakkında TÜİK’in ihtiyati tedbir kararı aldırılma talebi tüm mahkemelerce reddedildi. Kamuoyuna duyururuz” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

TÜİK, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ulusoy hakkında dava açarak, ENAG’ın verilerinin yayınlanmaması için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu.

Aynı zamanda TÜİK’ten izinsiz istatistiklere hapis cezası öngören yasa taslağı da bağımsız araştırma gruplarının büyük tepkisine yol açmış; Ulusoy, o dönem sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada “ENAG da TÜİK gibi bir kurum artık. Dolayısıyla biz de kurumumuzu zedeleyen kişiler hakkında hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bu böyle biline!” demişti.

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