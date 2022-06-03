TÜİK’in skandal kararına ekonomistler tepki gösterdi

Mayıs ayı enflasyon hesaplaması beklentilerin çok altında kalan TÜİK'in madde sepeti fiyat listesini yayımlamamasına ekonomistler tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon hesaplamasına dair uzun süredir devam eden eleştiriler, mayıs verileriyle birlikte zirveye yükseldi.

TÜİK’in açıkladığı oran, piyasa beklentilerinin oldukça altında kalırken, her ay açıklanan madde sepeti fiyat listesinin bu ay açıklanmaması, TÜİK verilerine dair soru işaretlerini ve eleştirileri artırdı.

TÜİK ayrıca, “İstatistiki bölgelere göre tüketici fiyat endeksi ve değişim oranları” tablosunu yayımlamadı.

TÜİK mayısta aylık enflasyonu yüzde 2,98, yıllık enflasyonu yüzde 73,50 olarak açıklarken, ENAG’a göre mayısta aylık enflasyon yüzde 5,46, yıllık enflasyon yüzde 160,76 oldu. İstanbul Ticaret Odası da mayısta aylık enflasyonu yüzde 5,84, yıllık enflasyonu yüzde 87,35 olarak açıklamıştı.

TÜİK’te düşük mayıs rakamları ve veri karartmasının, kurumda enflasyon hesaplamasını yapan Fiyat İstatistikleri Dairesi’nin Başkanı Cem Baş’ın geçen ayki istifasının hemen ardından gelmesi, kurumda başka istifa ve görevden almaların da olduğu yönünde gelen bilgiler de dikkat çekti.



EKONOMİSTLERDEN TEPKİ

Ekonomist Uğur Gürses, Twitter hesabından “TÜİK 410 ürünün fiyatının bulunduğu madde sepetinin yayımını durdurmuş…(‘Sağlık sebepleriyle’ ?) Şu sayılar olmasa enflasyonu ne güzel yönetirdik…” mesajını paylaştı.

Gürses ayrıca, TÜİK’in enflasyon verilerindeki bir başka değişikliğe işaret ederek “TÜFE alt endekslerine ise kimi ürünlerin 143 grup kalemi eklenmiş. Böylece kalem kalem ürün takibi zorlaştırılmış. Şeffaflığı yok ederek enflasyon verilerine olan güvensizliği daha da derinleştiriyorlar.” dedi.



Ekonomist Oğuz Demir, Twitter hesabından “Sevgili @tuikbilgi, Enflasyon ile madde fiyatlarını da yayınlardınız. Ne hikmetse sepetteki malların Mayıs fiyatları yok!!!! @EkremCunedi de bulamadığına göre sorun sizde. Bulduğunuz fiyatları biz zaten bulamıyorduk. Şimdi onu da koyma zahmetine girmemişsiniz. Hayırdır?” mesajını paylaştı.



Ekonomist Orhan Karaca da “TÜİK’in enflasyon açıklamasında bazı yenilikler(!) var. Mayıs ayı madde fiyatlarına ulaşılamıyor. Bir de İstanbul verilerinin de içinde olduğu “İstatistiki bölgelere göre tüketici fiyat endeksi ve değişim oranları” tablosu uçmuş. Neden?” mesajını paylaştı.

Karaca ayrıca, “TÜİK’in verileri hakkında bazı şüpheler vardı; artık herhalde kimsenin şüphesi kalmamıştır” dedi.



Ekonomist Murat Kubilay, TÜİK’in mayıs verilerinin ardından paylaştığı mesajda “Bilimsel ölçüm değil şahsi gözlemlerime göre; gerçekle ölçülen arasındaki sapmanın, yani yoksullaştırmayı örtme amaçlarının en belirginleştiği zaman bu ay oldu” ifadelerini kullandı.



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