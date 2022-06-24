TÜİK’ten şüphe çeken bir erteleme daha

TÜİK bugün yayımlanması planlanan Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri'nin yayımının ertelendiğini duyurdu. Kurum geçtiğimiz yıl da göç ve ölüm istatistiklerini açıklamamıştı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz yıl açıklamadığı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri’ni bu yıl da erteledi.

TÜİK’ten yapılan açıklamada, “Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 24 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00’da yayımlanması planlanan ‘Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2021’ haber bülteni, istatistiklerin elde edildiği Kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların devam etmesi nedeniyle ertelenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan analiz süreçlerinde ölüm istatistiklerinin kullanılan ve 21 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'da yayımlanması planlanan ‘Hayat Tabloları, 2019-2021’ haber bülteninin yayımının da ertelendiği duyuruldu.

GEÇEN YIL DA YAYIMLANMADI

2019 yılında Türkiye’de 435 bin 941 ölüm, 1 milyon 186 bin 560 doğum olmuş, 2019’da yurt dışından Türkiye'ye 677 bin 42 kişi göç ederken, Türkiye’den yurt dışına göç 330 bin 289 kişi olmuştu.

Ancak pandemi yılı olan 2020 yılına ilişkin ölüm ve göç istatistiklerinin yayımlanması, TÜİK tarafından ertelenmişti. Bu veriler aradan yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen hâlâ yayımlanmadı.

COVİD ŞÜPHESİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi Güçlü Yaman, belediyelerin ölüm verilerinden yaptığı hesaplamayla geçmiş yıllar ortalamasına kıyasla Türkiye’de 2020 yılında 11 Mart-31 Aralık döneminde 110 bin fazladan ölüm olduğunu açıklamıştı.

Ancak Sağlık Bakanlığı’nın resmi istatistiklerine göre 2020’de corona virüsü kaynaklı ölüm sayısı 20 bin 881 olarak kaydedilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan corona virüs verilerine göre Türkiye’de salgın nedeniyle toplamda 98 bin 996 kişi yaşamını yitirdi.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

TÜİK açıkladığı verilerle Türkiye’de son dönemin en tartışmalı kurumlarından biri haline geldi. Son 2 yılda 4 başkan değiştiren kurumun mayıs ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) verisi de tartışma yaratmıştı.

Aylık enflasyonu yüzde 2,58, yıllık enflasyonu ise yüzde 73,5 olarak açıklayan kurumun TÜFE madde sepetinde madde bazında fiyat yayımını durdurması uzmanların eleştirilerine sebep olmuştu.

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