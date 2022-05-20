Tüketici güveni dipten döndü

Nisan ayında endeks tarihinin en düşük seviyesi olan 67,3'e gerileyen tüketici güven endeksi, mayısta yüzde 0,4'lük sınırlı artışla 67,6'ya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Mayıs’a ilişkin Tüketici Güven Endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında arttı; nisan ayında 67,3 olan endeks, mayıs ayında 67,6 oldu.

Tüketici güven endeksi nisanda tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti.

TÜİK’E GÖRE MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ARTTI

Tüketici güven endeksinin alt endekslerine bakıldığında, ‘mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksinin’ mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,2 azalarak 48,5 değerini aldığı görüldü.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisinde de bozulma sürdü. Endeks, mayısta aylık bazda yüzde 1,5 gerileyerek 66,3 değerini aldı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde iyileşme ise dikkat çekti. TÜİK’e göre bu endeks, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 4 artarak 66,5 değerine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de yüzde 0,3 artarak 89’a çıktı.

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