Tüketici güveni tarihi düşük seviyede

TÜİK tarafından açıklanan tüketici güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 azalarak tarihin en düşük seviyesine geriledi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında azaldı. Mayıs ayında 67,6 olan endeks, Haziran ayında 63,4 oldu.

GÜVEN TARİHİ DÜŞÜK SEVİYEDE

Böylece 2004 yılından bu yana yayınlanan endekste tarihin en düşük tüketici güveni kaydedilmiş oldu.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alırken endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Öte yandan hanenin 12 aylık maddi durum beklentisi ve gelecek 12 aylık ekonomik durum beklentisi de sert geriledi. Hanenin Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi aylık yüzde 8,1 geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 10, genel ekonomik durumu beklentisi yüzde 7,1, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 1,8 geriledi

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