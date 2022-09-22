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Tüketici güveninde sınırlı artış

TÜİK verilerine göre, tüketici güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında artarak 72,4 değerini aldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:02 - 22 Eylül 2022 Güncellenme:
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Tüketici güveninde sınırlı artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Eylül’e ilişkin Tüketici Güven Endeksini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında arttı; ağustos ayında 72,2 olan endeks, eylül ayında 72,4 oldu.

Kaynak: TÜİK

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ

Tüketici güven endeksini oluşturan alt endekslerden ‘mevcut dönemde hanenin maddi durumu beklentisi’ eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,5 düşüşle 53 değerine geriledi.

Aynı dönemde ‘gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi’ yüzde 1,1 düşüşle 71,4 değerini aldı.

‘Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi’ yüzde 1,6 artışla 74 değerine çıkarken; ‘gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi’ ise yüzde 1,3 artışla 91 değerine yükseldi.

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